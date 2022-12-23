Bố ruột Lưu Khải Uy phủ nhận tin đồn Dương Mịch đón con gái về chăm sóc nếu chồng cũ tái hôn

Ông Lưu Đan - bố ruột của Lưu Khải Uy mới đây đã lên tiếng về một số tin đồn liên quan đến gia đình mình.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây ông Lưu Đan - bố ruột Lưu Khải Uy - đã tiếp nhận phỏng vấn và trả lời một số vấn đề liên quan đến gia đình mình.

Cụ thể, trước tin đồn bé Tiểu Gạo Nếp (con gái của Lưu Khải Uy và Dương Mịch) rất thích mái tóc ngắn của Lý Hiểu Phong - tình mới của nam diễn viên họ Lưu, ông đã lên tiếng phủ nhận. Ông Lưu Đan khẳng định, cháu gái mình còn chưa từng gặp mặt Lý Hiểu Phong nên không có chuyện thích hay không thích.

Bên cạnh đó, gần đây cũng xuất hiện thông tin là bé Tiểu Gạo Nếp sẽ về sống cùng với Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn. Ông Lưu Đan đồng thời cũng phủ nhận việc này, ông nói: “Điều này lại càng không thể nào!”.

Những phát ngôn này của ông Lưu Đan ngay lập tức gây xôn xao dư luận và nhanh chóng đạt vị trí top 2 của bảng Weibo Hot Search mảng giải trí. Nhiều netizen đã bày tỏ sự khó chịu khi bố của Lưu Khải uy liên tục trả lời phỏng vấn về chuyện hôn nhân của con trai và Dương Mịch trong khi các nhân vật chính chưa một lần lên tiếng.

Trong khi đó, cũng không ít người cảm thấy giận thay cho Dương Mịch khi cô hay bị réo tên trong các vấn đề của gia đình chồng cũ. Việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của nữ diễn viên trong khi cô chỉ đang chú tâm vào việc phát triển sự nghiệp của mình.

Lưu Khải Uy và bạn gái mới bị nghi trục trặc tình cảm, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn' Thông tin Lưu Khải Ưu và bạn gái mới có mâu thuẫn tình cảm đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen xứ Trung.

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