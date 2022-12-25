Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão, netizen: 'U70 mà nhìn cứ như gái 30'

Sao quốc tế 25/12/2022 18:40

Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão với nhan sắc trường tồn với thời gian.

Gần đây, một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại cảnh Triệu Nhã Chi tham dự sự kiện ở đại lý, kèm mô tả: “Sau 30 năm, Bạch Nương Tử lại đến Hàng Châu một lần nữa – nữ thần trường sinh bất lão, huyền thoại mãi mãi”.

Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão, netizen: 'U70 mà nhìn cứ như gái 30' - Ảnh 1
Triệu Nhã Chi - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip gây bão cư dân mạng xứ Trung, Triệu Nhã Nhi diện một chiếc đầm dài họa tiết vân đá thướt tha vừa tôn được vóc dáng mảnh mai, thanh thoát và đầy thanh lịch khiến cho bản thân tỏa sáng ngời ngợi giữa đám đông. Nhìn vào nhan sắc của mỹ nhân một thời của màn ảnh Cbiz, nhiều người vẫn không thể tin được cô nàng đã bước sang tuổi 68 bởi trông nữ diễn viên vẫn còn rất trẻ và chưa hề có dấu hiệu đi xuống do ảnh hưởng của tuổi tác. Một số bộ phận netizen còn cho rằng nhìn cô ấy cứ như gái 30 thay vì bà cô sắp chạm mốc tuổi 70.

Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão, netizen: 'U70 mà nhìn cứ như gái 30' - Ảnh 2
Nhan sắc không mấy khác biệt giữa trẻ và hiện tại của mỹ nhân này - Ảnh: Internet

Đoạn clip không dài như đã nhận được vô số bình luận, hầu hết đều là những lời khen của cư dân mạng dành cho người đẹp không tuổi Triệu Nhã Nhi.

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954 tại Hồng Kông (Trung Quốc), là một trong những ngôi sao đa năng nhất của điện ảnh Hồng Kông. Cô nổi tiếng với nhiều vai trò: diễn viên, MC, ca sĩ, người mẫu…; đặc biệt cô từng là diễn viên độc quyền của  đài TVB (1975-1992).

Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão, netizen: 'U70 mà nhìn cứ như gái 30' - Ảnh 3
 

Triệu Nhã Nhi từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Sở Lưu Hương, Bến Thượng Hải, Thượng Dương Phú,... Tuy nhiên, nổi tiếng nhất phải kể đến Tân Bạch nương tử truyền kỳ bản 1992.

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