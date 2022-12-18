Nguyệt Ca Hành: nổi bật về nội dung lẫn kỹ xảo nhưng vẫn 'phật lòng' khán giả vì điểm 'chí mạng' này

Sao quốc tế 18/12/2022 13:24

Tuy phim Nguyệt Ca Hành của Trương Bân Bân và Từ Lộ nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả nhưng đến khi lên sóng lại vấp phải lời chê vì nhược điểm này.

Vừa qua, bộ phim cổ trang, tiên hiệp, tình cảm Nguyệt Ca Hành với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Từ LộTrương Bân Bân đã lên sóng tập đầu tiên vào ngày 15/12 tới trên nền tảng iQIYI và WeTV.

Nguyệt Ca Hành: nổi bật về nội dung lẫn kỹ xảo nhưng vẫn 'phật lòng' khán giả vì điểm 'chí mạng' này - Ảnh 1

Khi lên sóng, mặc dù độ phổ biến đã cán mốc 7500 điểm trên nền tảng phát sóng, song bộ phim vẫn đang nhận về nhiều luồng ý kiến trái ngược từ khán giả. Theo đó, bộ phận lớn người xem nhận xét kịch bản Nguyệt Ca Hành và cốt truyện chính hấp dẫn, chứa đựng nhiều chi tiết hài hước nhưng vẫn rất chặt chẽ. Đặc biệt một trong những điểm cộng lớn nhất của phim phải kể đến đó là khâu kỹ xảo được làm rất chỉnh chu và bắt mắt, trong khi màu phim cũng khá mãn nhãn.

Nguyệt Ca Hành: nổi bật về nội dung lẫn kỹ xảo nhưng vẫn 'phật lòng' khán giả vì điểm 'chí mạng' này - Ảnh 2

Tuy nhiên điểm trừ khá lớn của phim đó là nam nữ chính không có chemistry, không đem lại cho người xem cảm giác bùng nổ phản ứng hóa học. Về phần diễn xuất, Trương Bân Bân được đánh giá khá phù hợp với tạo hình cổ trang, hơn nữa diễn xuất cũng ổn định. Trong khi đó nét diễn của Từ Lộ lại gây tranh cãi vì được cho là còn gượng gạo.

Nguyệt Ca Hành: nổi bật về nội dung lẫn kỹ xảo nhưng vẫn 'phật lòng' khán giả vì điểm 'chí mạng' này - Ảnh 3

Có thể nói, với một bộ phim tình cảm thì phản ứng hóa học, độ ăn ý của hai diễn viên chính là rất quan trọng. Đây có thể xem là yếu tố quyết định không nhỏ đến thành công của bộ phim. Khán giả hy vọng ở những tập sau, Nguyệt Ca Hành sẽ chứng kiến những phân cảnh tình cảm bùng nổ hơn của cặp đôi Trương Bân Bân - Từ Lộ. 

Nguyệt Ca Hành: nổi bật về nội dung lẫn kỹ xảo nhưng vẫn 'phật lòng' khán giả vì điểm 'chí mạng' này - Ảnh 4

Được biết, Nguyệt Ca Hành bao gồm 40 tập, có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bôn Nguyệt của nhà văn nổi tiếng Thục Khách. Phim là câu chuyện xoay quanh thiếu nữ Liễu Sao (Từ Lộ) - dùng vận mệnh của cả một đời mình để đánh đổi lấy 3 ngày được hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông thần bí. Từ đó, nàng đã phải trải qua muôn trùng sóng gió, cùng với chàng ấy đi cả một đoạn đường chứa đầy những vui buồn và ly biệt. Vì để bảo vệ lấy chúng sinh, bảo vệ lấy người mình yêu, họ đã đi qua bao gian nan, thăng trầm, làm chao đảo cả cuộc đời mình để giữ vựng lời hứa hẹn ấy.

Trương Bân Bân đảm nhận 2 vai trong Nguyệt Ca Hành. Ban đầu anh là Lục Ly – một đồng môn của Liễu Sao tại Vũ Vương Hầu phủ, là một thanh niên cà lơ phất phơ, láu cá và mê tiền nhưng cũng rất lương thiện và luôn giúp đỡ Liễu Sao. Bên cạnh đó Trương Bân Bân còn vào vai Lạc Ca và Nguyệt Quang Thượng Thần. 

Nguyệt Ca Hành: nổi bật về nội dung lẫn kỹ xảo nhưng vẫn 'phật lòng' khán giả vì điểm 'chí mạng' này - Ảnh 5

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