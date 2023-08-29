Ngụy Đại Huân xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, Mỹ

Sao quốc tế 29/08/2023 13:45

Quảng trường Thời Đại Times Square nổi tiếng là giao lộ náo nhiệt và sôi động bật nhất tại New York.

Vừa qua, video video hậu trường chụp ảnh Bazaar của Đại Huân bất ngờ xuất hiện trên Quảng trường Thời Đại Time Square ở New York. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Ngụy Đại Huân trên Quảng trường Thời Đại Time Square không phải từ phía nam diễn viên mà đến từ một người hâm mộ.

Cụ thể, một bạn đang là du học sinh tại Mỹ đã nhắn hỏi TYD về video hậu trường chụp ảnh Bazaar của Đại Huân có bản quyền không vì bạn du học sinh này muốn tiếp ứng Ngụy Đại Huân trên Quảng trường Thời Đại Time Square. Các TYD đã tưởng bạn du học sinh chỉ đùa nhưng cũng trả lời là video đó được đăng công khai và không có bản quyền.

Ngụy Đại Huân xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, Mỹ - Ảnh 1

Ngụy Đại Huân xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, Mỹ - Ảnh 2

Ngụy Đại Huân xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, Mỹ - Ảnh 3
Ngụy Đại Huân xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại Time Square, Mỹ

Thế nhưng hôm 26/8, khi bạn du học sinh đăng tải video cô quay lại cảnh Ngụy Đại Huân xuất hiện trên Quảng trường Thời Đại Time Square lên trang cá nhân, mọi người mới biết hóa ra là thật. Hiện video này đã hơn 12k lượt like với hot search "Ngụy Đại Huân lên màn hình lớn ở Quảng trường Thời Đại New York". Được biết, tại Quảng trường Thời Đại, màn hình LED không chỉ hiển thị quảng cáo thông thường mà còn sẽ hiển thị video theo ý muốn với mức phí tính theo thời gian hiển thị.   

Ngụy Đại Huân xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, Mỹ - Ảnh 4

Ngụy Đại Huân xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, Mỹ - Ảnh 5
Sau thời gian công chiếu bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi", Ngụy Đại Huân trở thành cái tên nổi đình nổi đám trên mạng xã hội

Ngụy Đại Huân (1989), là nam diễn viên người Trung Quốc, anh tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Trung ương khóa 2007. Năm 2008, Ngụy Đại Huân tham gia diễn xuất trong bộ phim thần tượng thanh xuân "Nhật kí Sophie" của đạo diễn Lâm Tuấn Thần. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, đưa Ngụy Đại Huân đến con đường diễn xuất chuyên nghiệp.  

Thời gian gần đây, sau thời gian công chiếu bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi", Ngụy Đại Huân trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Nam diễn viên liên tục nhận được lời mời tham gia các chương trình truyền hình và ngày càng có nhiều người hâm mộ.

 

'Hưởng lợi' sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân tiếp tục gây bão khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng

'Hưởng lợi' sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân tiếp tục gây bão khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng

Loạt ảnh Ngụy Đại Huân xuất hiện trên tạp chí Esquire Fine số tháng 9 gây sốt với khán giả bởi thần thái và phong cách chuẩn quý ông lịch lãm.

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