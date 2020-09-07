Người vợ bí ấn của Chung Hán Lương bất ngờ xuất hiện

Dù chưa một lần công khai nhưng với nhiều người, Tạ Dịch Hoa chính là người phụ nữ bí ẩn của nam thần Chung Hán Lương.

Chung Hán Lương luôn được đánh giá là nam thần không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù đã gần 50 nhưng nam diễn viên họ Chung vẫn giữ được sự trẻ trung hiếm có của mình. Anh thường hợp tác với những nữ diễn viên kém cả chục tuổi nhưng đều mang lại cảm giác ngọt ngào, ăn ý. Là một diễn viên nổi tiếng nhưng Chung Hán Lương khá kín tiếng về đời tư Sau thành công của bộ phim “Bên Nhau Trọn Đời” hợp tác cùng Đường Yên, Chung Hán Lương được ví von là Hà Dĩ Thâm của đời thực. Đời tư của nam diễn viên nổi tiếng còn rất nhiều điều gây tò mò cho truyền thông cũng như fan hâm mộ.

Thời gian trước đây, Chung Hán Lương từng vướng tin đồn kết hôn và có con với stylist Tạ Dịch Hoa. Những hình ảnh được cho là gia đình Chung Hán Lương đi nghỉ ở Thái Lan cũng bị phát hiện. Theo đó rất nhiều người tin rằng thông tin nam tài tử nổi tiếng đã lập gia đình là hoàn toàn có cơ sở. Hình ảnh được cho là vợ con Chung Hán Lương đến Thái Lan thăm anh vài năm trước được truyền thông đăng tải Dung nhan người phụ nữ được cho là vợ của Chung Hán Lương Đứng trước những đồn đoán ấy, Chung Hán Lương vẫn giữ im lặng và chưa một lần thừa nhận sự tồn tại của Tạ Dịch Hoa cũng như con gái của hai người. Vậy nhưng mới đây, cánh phóng viên bất ngờ phát hiện Tạ Dịch Hoa đến Hoành Điếm thăm Chung Hán Lương. Cả hai cùng xuất hiện tại một nhà hàng nhưng sau đó Chung Hán Lương rời đi trước. Sau khi dùng bữa xong, dường như không muốn bị phát hiện nên Chung Hán Lương lên xe rất nhanh và rời đi. Sau đó không lâu Tạ Dịch Hoa và hai người khác cũng lên một chiếc xe khác và rời khỏi nhà hàng.

Gần đây, Tạ Dịch Hoa bất ngờ xuất hiện tại Hoành Điếm, đi ăn cùng Chung Hán Lương Ngày hôm sau, Chung Hán Lương và Tạ Dịch Hoa lại bị phát hiện đi cùng nhau. Trong khi nam diễn viên họ Chung lên xe chờ thì Tạ Dịch Hoa và vệ sĩ vào một cửa hàng mua trái cây. Sau khi mua xong, Tạ Dịch Hoa lên xe của Chung Hán Lương rồi cùng rời đi. Ngày hôm sau cặp đôi lại xuất hiện cùng nhau Chung Hán Lương chưa một lần thừa nhận chuyện kết hôn và có con Dù trước đây Chung Hán Lương chưa một lần thừa nhận kết hôn nhưng việc Tạ Dịch Hoa đến Hoành Điếm thăm anh cho thấy mối quan hệ giữa hai người vô cùng tốt đẹp. Nhiều người cho rằng có lẽ Chung Hán Lương không muốn đời tư bị quấy rầy nên đến bây giờ anh vẫn chưa một lần công khai vợ con.

Fan hâm mộ đổ gục trước tạo hình cổ trang của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận trong phim mới Những hình ảnh đầu tiên của nam thần không tuổi Chung Hán Lương và mỹ nhân kém 16 tuổi Đàm Tùng Vận trong phim truyền hình ‘Cẩm Tâm Tự Ngọc’ vừa được nhà sản xuất đăng tải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-vo-bi-an-cua-chung-han-luong-bat-ngo-xuat-hien-379212.html