Ngu Thư Hân vừa bị chê ‘não cá vàng’ giờ lại bị tố lười biếng, yêu sách làm khổ cả đoàn phim

Sao quốc tế 15/12/2023 15:07

Ngu Thư Hân vừa tiếp tục dính “phốt’’ khi bị đồn là có thái độ bất hợp tác, lười biếng khi đang tham gia dự án phim Vĩnh Dạ Tinh Hà cùng với Đinh Vũ Hề.

Theo Sohu, Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành cái tên thu hút những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội trong những ngày qua. Bộ phim Phi Thành Vật Nhiễu 3 của cô cũng đang là tác phẩm được rất nhiều netizen chú ý. Thế nhưng, nữ diễn viên bất ngờ bị mất điểm trong mắt người hâm mộ bằng cách quảng bá không giống ai của ekip.

Ngu Thư Hân vừa bị chê ‘não cá vàng’ giờ lại bị tố lười biếng, yêu sách làm khổ cả đoàn phim - Ảnh 1
Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành cái tên thu hút những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Cụ thể, đoàn phim mới đây đăng loạt video hậu trường của dự án, tiết lộ quá trình học thoại của Ngu Thư Hân. Trong đó, có một đoạn video cho biết nữ diễn viên đã dành hơn 4 ngày để học thuộc một đoạn hội thoại 5 phút trên màn ảnh.

Vụ việc chưa lắng xuống thì mới đây, một drama khác của Ngu Thư Hân lại khiến cư dân mạng dậy sóng. Cụ thể mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung xuất hiện loạt tin đồn xoay quanh việc Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề trong bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà không ưa nhau ra mặt, thậm chí còn có những hành vi gây khó dễ cho cả đoàn phim.

Ngu Thư Hân vừa bị chê ‘não cá vàng’ giờ lại bị tố lười biếng, yêu sách làm khổ cả đoàn phim - Ảnh 2
Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề trong bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà bị đồn không ưa nhau. 

Tin đồn đầu tiên xoay quanh việc Ngu Thư Hân lười biếng, thường xuyên không có mặt tại phim trường, khiến cho nam chính phải quay với diễn viên đóng thế còn ekip thì khốn khổ sắp xếp lịch trình.

Bên cạnh đó, một blogger Trung còn cho rằng Ngu Thư Hân không hài lòng với màn thể hiện của diễn viên đóng thế, đưa ra yêu sách bắt nhà sản xuất phải quay lại những cảnh cô không ưng ý. Đinh Vũ Hề vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thời gian đóng phim mới bị lùi, thậm chí còn khóc vì quá tức giận.

Ngu Thư Hân vừa bị chê ‘não cá vàng’ giờ lại bị tố lười biếng, yêu sách làm khổ cả đoàn phim - Ảnh 3
Đinh Vũ Hề trao đổi với diễn viên đóng thế của Ngu Thư Hân. 

Tuy thông tin chưa được xác thực từ đoàn phim nhưng hình ảnh Đinh Vũ Hề làm việc với diễn viên đóng thế của Ngu Thư Hân bị lộ ra khiến cư dân mạng tin rằng đây không phải lời bịa đặt vô căn cứ.

Ngu Thư Hân vừa bị chê ‘não cá vàng’ giờ lại bị tố lười biếng, yêu sách làm khổ cả đoàn phim - Ảnh 4
Tạo hình của Ngu Thư Hân trong Vĩnh Dạ Tinh Hà.

Ở một diễn biến khác, blogger Trung Quốc cũng đưa ra thông tin về việc Đinh Vũ Hề thường xuyên không có mặt ở phim trường vì bận quảng bá dự án khác, ham nổi tiếng nên trong thời gian đóng chính Vĩnh Dạ Tinh Hà vẫn tranh thủ đi đóng cameo ở một bộ phim nữa. Thậm chí còn có tin đồn về việc anh không kiểm soát được bản thân, xuất hiện trên phim thường với dáng vẻ thừa cân, gây ảnh hưởng đến vai diễn.

Ngu Thư Hân vừa bị chê ‘não cá vàng’ giờ lại bị tố lười biếng, yêu sách làm khổ cả đoàn phim - Ảnh 5
Nam chính Đinh Vũ Hề bị đồn không kiểm soát cân năng, thừa cân, gây ảnh hưởng đến vai diễn.

Vĩnh Dạ Tinh Hà được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Nội dung xoay quanh câu chuyện nữ chính Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) xuyên không trở thành nữ phụ người người ghét bỏ trong tiểu thuyết. Nữ chính phải thực hiện các nhiệm vụ 'khó đỡ' do hệ thống đưa ra. Sau đó, cô vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) - em trai nữ chính ở thế giới tiểu thuyết.

Ngu Thư Hân vừa bị chê ‘não cá vàng’ giờ lại bị tố lười biếng, yêu sách làm khổ cả đoàn phim - Ảnh 6
Ngu Thư Hân, Đinh Vũ Hề, Chúc Tự Đan và Dương Sĩ Trạch dàn diễn viên của Vĩnh Dạ Tinh Hà.

Trước đó ngày 30/8, đoàn phim Vĩnh Dạ Tinh Hà đã tổ chức lễ khai máy chính thức, công khai dàn diễn viên chính chất lượng. Trong đó, Ngu Thư Hân vai Lăng Diệu Diệu, Đinh Vũ Hề vai Mộ Thanh, Chúc Tự Đan vai Mộ Dao, Dương Sĩ Trạch vai Liễu Phất Y. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, những tin đồn thất thiệt khiến Vĩnh Dạ Tinh Hà đã trở thành trò cười trong mắt cư dân mạng.

Hậu tạo dáng kém duyên bên tiền bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị chê 'não cá vàng' vì học thoại quá lâu

Hậu tạo dáng kém duyên bên tiền bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị chê 'não cá vàng' vì học thoại quá lâu

Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành cái tên thu hút những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hậu tạo dáng kém duyên bên tiền bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị chê 'não cá vàng' vì học thoại quá lâu

Hậu tạo dáng kém duyên bên tiền bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị chê 'não cá vàng' vì học thoại quá lâu

Ngu Thư Hân hứng 'rổ gạch đá' vì làm lố ở sự kiện, khiến Thư Kỳ cùng loạt sao lớn 'thái độ ra mặt' vì lý do này

Ngu Thư Hân hứng 'rổ gạch đá' vì làm lố ở sự kiện, khiến Thư Kỳ cùng loạt sao lớn 'thái độ ra mặt' vì lý do này

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng

Bức ảnh bóng lưng của Ngu Thư Hân bất ngờ gây sốt, CĐM khẳng định 'đẹp như nữ chính ngôn tình'

Bức ảnh bóng lưng của Ngu Thư Hân bất ngờ gây sốt, CĐM khẳng định 'đẹp như nữ chính ngôn tình'

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này!

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này!

Phản ứng của Dương Tử và Ngu Thư Hân khi thấy 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lướt ngang

Phản ứng của Dương Tử và Ngu Thư Hân khi thấy 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lướt ngang

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 58 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 1 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 18 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 3 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều