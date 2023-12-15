Ngu Thư Hân vừa bị chê ‘não cá vàng’ giờ lại bị tố lười biếng, yêu sách làm khổ cả đoàn phim

Ngu Thư Hân vừa tiếp tục dính “phốt’’ khi bị đồn là có thái độ bất hợp tác, lười biếng khi đang tham gia dự án phim Vĩnh Dạ Tinh Hà cùng với Đinh Vũ Hề.

Theo Sohu, Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành cái tên thu hút những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội trong những ngày qua. Bộ phim Phi Thành Vật Nhiễu 3 của cô cũng đang là tác phẩm được rất nhiều netizen chú ý. Thế nhưng, nữ diễn viên bất ngờ bị mất điểm trong mắt người hâm mộ bằng cách quảng bá không giống ai của ekip. Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành cái tên thu hút những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội trong những ngày qua. Cụ thể, đoàn phim mới đây đăng loạt video hậu trường của dự án, tiết lộ quá trình học thoại của Ngu Thư Hân. Trong đó, có một đoạn video cho biết nữ diễn viên đã dành hơn 4 ngày để học thuộc một đoạn hội thoại 5 phút trên màn ảnh.

Vụ việc chưa lắng xuống thì mới đây, một drama khác của Ngu Thư Hân lại khiến cư dân mạng dậy sóng. Cụ thể mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung xuất hiện loạt tin đồn xoay quanh việc Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề trong bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà không ưa nhau ra mặt, thậm chí còn có những hành vi gây khó dễ cho cả đoàn phim. Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề trong bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà bị đồn không ưa nhau. Tin đồn đầu tiên xoay quanh việc Ngu Thư Hân lười biếng, thường xuyên không có mặt tại phim trường, khiến cho nam chính phải quay với diễn viên đóng thế còn ekip thì khốn khổ sắp xếp lịch trình.

Bên cạnh đó, một blogger Trung còn cho rằng Ngu Thư Hân không hài lòng với màn thể hiện của diễn viên đóng thế, đưa ra yêu sách bắt nhà sản xuất phải quay lại những cảnh cô không ưng ý. Đinh Vũ Hề vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thời gian đóng phim mới bị lùi, thậm chí còn khóc vì quá tức giận. Đinh Vũ Hề trao đổi với diễn viên đóng thế của Ngu Thư Hân. Tuy thông tin chưa được xác thực từ đoàn phim nhưng hình ảnh Đinh Vũ Hề làm việc với diễn viên đóng thế của Ngu Thư Hân bị lộ ra khiến cư dân mạng tin rằng đây không phải lời bịa đặt vô căn cứ. Tạo hình của Ngu Thư Hân trong Vĩnh Dạ Tinh Hà. Ở một diễn biến khác, blogger Trung Quốc cũng đưa ra thông tin về việc Đinh Vũ Hề thường xuyên không có mặt ở phim trường vì bận quảng bá dự án khác, ham nổi tiếng nên trong thời gian đóng chính Vĩnh Dạ Tinh Hà vẫn tranh thủ đi đóng cameo ở một bộ phim nữa. Thậm chí còn có tin đồn về việc anh không kiểm soát được bản thân, xuất hiện trên phim thường với dáng vẻ thừa cân, gây ảnh hưởng đến vai diễn. Nam chính Đinh Vũ Hề bị đồn không kiểm soát cân năng, thừa cân, gây ảnh hưởng đến vai diễn. Vĩnh Dạ Tinh Hà được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Nội dung xoay quanh câu chuyện nữ chính Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) xuyên không trở thành nữ phụ người người ghét bỏ trong tiểu thuyết. Nữ chính phải thực hiện các nhiệm vụ 'khó đỡ' do hệ thống đưa ra. Sau đó, cô vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) - em trai nữ chính ở thế giới tiểu thuyết. Ngu Thư Hân, Đinh Vũ Hề, Chúc Tự Đan và Dương Sĩ Trạch dàn diễn viên của Vĩnh Dạ Tinh Hà. Trước đó ngày 30/8, đoàn phim Vĩnh Dạ Tinh Hà đã tổ chức lễ khai máy chính thức, công khai dàn diễn viên chính chất lượng. Trong đó, Ngu Thư Hân vai Lăng Diệu Diệu, Đinh Vũ Hề vai Mộ Thanh, Chúc Tự Đan vai Mộ Dao, Dương Sĩ Trạch vai Liễu Phất Y. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, những tin đồn thất thiệt khiến Vĩnh Dạ Tinh Hà đã trở thành trò cười trong mắt cư dân mạng.

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