Bức ảnh bóng lưng của Ngu Thư Hân bất ngờ gây sốt, CĐM khẳng định 'đẹp như nữ chính ngôn tình'

Tham dự 1 sự kiện cho nhãn hàng mới đây, Ngu Thư Hân gây sốt vì tạo hình cực cháy. Trong ảnh, nàng tiểu hoa diện chiếc váy dài màu xanh lam bó sát, có phần đuôi váy xẻ cực quyến rũ. Trang phục giúp Ngu Thư Hân khoe khéo thân hình mảnh mai, những đường cong quyến rũ, đặc biệt là tấm lưng trần trắng mịn đầy cuốn hút.

Ngay lập tức, bóng lưng của sao nữ Vân Chi Vũ lập tức lên hot search và nhận được nhiều lời khen không ngớt của netizen.

Ngu Thư Hân nổi tiếng là nữ diễn viên sở hữu gương mặt mũm mĩm, đáng yêu cùng chất giọng điệu đà nên tạo ấn tượng nhỏ nhắn, dễ thương nhưng trên thực tế, cô nàng sở hữu body “cháy” không kém ai.

Màn xuất hiện lần này của Ngu Thư Hân khiến dân tình liên tưởng đến nữ chính phim ngôn tình, nhanh chóng hối thúc mỹ nhân sớm tham gia 1 dự án mới.

Trong năm 2023 vừa qua, mỹ nhân sinh năm 1995 tham gia dự án phim "Vân Chi Vũ", đánh dấu màn tái hợp của của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách trên màn ảnh nhỏ.

Đảm nhận vai diễn Vân Vi Sam, người xem sẽ được chứng kiến một Ngu Thư Hân hoàn toàn khác biệt với những nhân vật cô từng đảm nhận trước đó.

Vân Vi Sam là mật thám với bề ngoài lạnh lùng, mang trong mình nội tâm giằng xé với khát khao tự do nhưng rồi lại mắc kẹt giữa nhiệm vụ và tình yêu. Điều này dẫn đến việc cô sẽ phải đương đầu với rất nhiều những mâu thuẫn bên trong.

Ngoài sự góp mặt của Ngu Thư Hân, "Vân Chi Vũ" còn ghi điểm ở diễn xuất và nội dung thu hút.

Mặc dù vướng những tranh cãi về phục trang lẫn bối cảnh, nhưng không thể phủ nhận độ hot của phim.