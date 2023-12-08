Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng

Tối ngày 7/12, đêm hội GQ Thịnh Điển đã chính thức được diễn ra, gây náo loạn MXH khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Đặc biệt, sự kiện năm nay của tạp chí GQ đã khiến nhiều người không khỏi thích thú ngay từ chủ đề "phát điên", nam hạn chế mặc suit đen, khuyến khích khách mời nữ không diện đồ Haute Couture và đi giày cao gót. Bên cạnh đó, màn tiến vào thảm đỏ bằng thuyền đầy độc đáo cũng khiến event của GQ thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Xuất hiện tại sự kiện, Ngu Thư Hân toát lên khí chất sang chảnh, tiểu thư với mẫu đầm xẻ cao màu trắng phối cùng áo choàng lông vũ. Sao nữ Vân Chi Vũ được nhận xét ngày càng mặn mà, lên hương nhan sắc.

Tuy nhiên, nàng "tiểu hoa" 95 lại bị nhận xét có lớp makeup quá dày, làm biểu cảm bị đơ cứng, thiếu tự nhiên. Trong 1 outfit váy yếm phối ren đen khác, lớp trang điểm của Ngu Thư Hân bị cư dân mạng chê là kiểu hot girl mạng, phong cách makeup với kính áp tròng trông không sáng, phần trang điểm mắt đen xì, khiến cho tổng thể nàng tiểu hoa không nổi bật.

Sinh năm 1995, Ngu Thư Hân là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ THE9, bước ra từ chương trình sống còn Thanh xuân có bạn 2. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đã giành được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong loạt phim nổi tiếng như Trạm kế tiếp là hạnh phúc (2020), Khúc biến tấu ánh trăng (2021), và Thương Lan quyết (2022). Mới đây nhất là dự án Vân Chi Vũ, hợp tác cùng Trương Lăng Hách.

Khi ít phấn son, cư dân mạng nhận xét nữ diễn viên sở hữu khuôn mặt baby, dễ thương cùng biểu cảm cực kỳ đáng yêu. Dù vậy khi diện những trang phục gợi cảm, Ngu Thư Hân cũng khiến mọi người xuýt xoa vì sexy chẳng hề kém cạnh ai.

Chính vì sự biến đổi linh hoạt và đa dạng này của Ngu Thư Hân khiến fan hâm mộ chưa từng nhàm chán khi thần tượng người đẹp.