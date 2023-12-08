Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng

Sao quốc tế 08/12/2023 15:28

Xuất hiện trong đêm hội GQ Thịnh Điển, Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top "sao xấu" vì lớp makeup trắng toát, không phù hợp.

Tối ngày 7/12, đêm hội GQ Thịnh Điển đã chính thức được diễn ra, gây náo loạn MXH khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Đặc biệt, sự kiện năm nay của tạp chí GQ đã khiến nhiều người không khỏi thích thú ngay từ chủ đề "phát điên", nam hạn chế mặc suit đen, khuyến khích khách mời nữ không diện đồ Haute Couture và đi giày cao gót. Bên cạnh đó, màn tiến vào thảm đỏ bằng thuyền đầy độc đáo cũng khiến event của GQ thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng - Ảnh 1

Xuất hiện tại sự kiện, Ngu Thư Hân toát lên khí chất sang chảnh, tiểu thư với mẫu đầm xẻ cao màu trắng phối cùng áo choàng lông vũ. Sao nữ Vân Chi Vũ được nhận xét ngày càng mặn mà, lên hương nhan sắc.

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng - Ảnh 2

Tuy nhiên, nàng "tiểu hoa" 95 lại bị nhận xét có lớp makeup quá dày, làm biểu cảm bị đơ cứng, thiếu tự nhiên. Trong 1 outfit váy yếm phối ren đen khác, lớp trang điểm của Ngu Thư Hân bị cư dân mạng chê là kiểu hot girl mạng, phong cách makeup với kính áp tròng trông không sáng, phần trang điểm mắt đen xì, khiến cho tổng thể nàng tiểu hoa không nổi bật. 

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng - Ảnh 3

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng - Ảnh 4

Sinh năm 1995, Ngu Thư Hân là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ THE9, bước ra từ chương trình sống còn Thanh xuân có bạn 2. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đã giành được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong loạt phim nổi tiếng như Trạm kế tiếp là hạnh phúc (2020), Khúc biến tấu ánh trăng (2021), và Thương Lan quyết (2022). Mới đây nhất là dự án Vân Chi Vũ, hợp tác cùng Trương Lăng Hách. 

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng - Ảnh 5

Khi ít phấn son, cư dân mạng nhận xét nữ diễn viên sở hữu khuôn mặt baby, dễ thương cùng biểu cảm cực kỳ đáng yêu. Dù vậy khi diện những trang phục gợi cảm, Ngu Thư Hân cũng khiến mọi người xuýt xoa vì sexy chẳng hề kém cạnh ai.

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng - Ảnh 6

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng - Ảnh 7Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng - Ảnh 8

Chính vì sự biến đổi linh hoạt và đa dạng này của Ngu Thư Hân khiến fan hâm mộ chưa từng nhàm chán khi thần tượng người đẹp.

Bức ảnh bóng lưng của Ngu Thư Hân bất ngờ gây sốt, CĐM khẳng định 'đẹp như nữ chính ngôn tình'

Bức ảnh bóng lưng của Ngu Thư Hân bất ngờ gây sốt, CĐM khẳng định 'đẹp như nữ chính ngôn tình'

Bức ảnh bóng lưng Ngu Thư Hân trong sự kiện thương hiệu cô vừa tham dự mới đây đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Bức ảnh bóng lưng của Ngu Thư Hân bất ngờ gây sốt, CĐM khẳng định 'đẹp như nữ chính ngôn tình'

Bức ảnh bóng lưng của Ngu Thư Hân bất ngờ gây sốt, CĐM khẳng định 'đẹp như nữ chính ngôn tình'

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này!

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này!

Phản ứng của Dương Tử và Ngu Thư Hân khi thấy 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lướt ngang

Phản ứng của Dương Tử và Ngu Thư Hân khi thấy 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lướt ngang

Lưu Thi Thi vừa tái xuất đã khiến Bạch Lộc lẫn Ngu Thư Hân bị réo tên, netizen 'nhắc khéo' phải học hỏi điều này từ đàn chị

Lưu Thi Thi vừa tái xuất đã khiến Bạch Lộc lẫn Ngu Thư Hân bị réo tên, netizen 'nhắc khéo' phải học hỏi điều này từ đàn chị

Đi ăn tối cùng Bạch Lộc, Ngu Thư Hân lại gây tranh cãi khi có hành động này

Đi ăn tối cùng Bạch Lộc, Ngu Thư Hân lại gây tranh cãi khi có hành động này

Tạo hình đáng yêu của Ngu Thư Hân trên phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà

Tạo hình đáng yêu của Ngu Thư Hân trên phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 19 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 2 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 15 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều