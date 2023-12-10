Ngu Thư Hân hứng 'rổ gạch đá' vì làm lố ở sự kiện, khiến Thư Kỳ cùng loạt sao lớn 'thái độ ra mặt' vì lý do này

Sao quốc tế 10/12/2023 18:51

Ngu Thư Hân đang trở thành chủ đề bàn tán của netizen xứ Trung. Nữ diễn viên Thương Lan Quyết bị chỉ trích vì loạt hành động khoa trương tại họp báo phim Phi Thành Vật Nhiễu 3.

Xuất hiện tại buổi họp báo quảng bá bộ phim Phi thành vật nhiễu 3, dù chỉ đóng vai phụ khá nhỏ, nhưng Ngu Thư Hân vẫn mặc trang phục nổi bật, tone hồng gây chú ý với nhiều biểu cảm khoa trương trong suốt buổi họp báo.

Ngu Thư Hân hứng 'rổ gạch đá' vì làm lố ở sự kiện, khiến Thư Kỳ cùng loạt sao lớn 'thái độ ra mặt' vì lý do này - Ảnh 1Ngu Thư Hân hứng 'rổ gạch đá' vì làm lố ở sự kiện, khiến Thư Kỳ cùng loạt sao lớn 'thái độ ra mặt' vì lý do này - Ảnh 2

Những video Ngu Thư Hân trả lời phỏng vấn được đăng tải trên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong video, nữ diễn viên sinh Vân Chi Vũ cố tình bóp giọng trở nên nũng nịu, điệu đà, mang âm sắc trẻ con. Tuy nhiên, mỗi khi cô phát biểu, các diễn viên khác như Thư Kỳ, Nhạc Vân Bằng, Thường Viễn đều tỏ thái độ không thoải mái, khó chịu ra mặt.

Ngu Thư Hân hứng 'rổ gạch đá' vì làm lố ở sự kiện, khiến Thư Kỳ cùng loạt sao lớn 'thái độ ra mặt' vì lý do này - Ảnh 3

Không chỉ vậy, ngôi sao sinh năm 1995 còn bị nhận xét hành xử thiếu ý tứ khi đứng dậy, tạo dáng uốn éo khó hiểu giữa lúc các diễn viên khác đang ngồi im lịch sự để chụp ảnh tập thể. 

Ngu Thư Hân hứng 'rổ gạch đá' vì làm lố ở sự kiện, khiến Thư Kỳ cùng loạt sao lớn 'thái độ ra mặt' vì lý do này - Ảnh 4

Thời gian gần đây Ngu Thư Hân tụt dốc danh tiếng không phanh vì thường xuyên vướng tranh cãi về cách hành xử. Hồi tháng 10, sao nữ bị chê mất vệ sinh, lãng phí thực phẩm khi đặt bánh mì xuống đường phố Paris để chụp ảnh.

Trước đó, vào tháng 9, mỹ nhân THE9 cũng nhận chỉ trích dữ dội vì đùa cợt kém duyên về tên của đàn anh, nam ca sĩ A Vân Ca. 

Ngu Thư Hân hứng 'rổ gạch đá' vì làm lố ở sự kiện, khiến Thư Kỳ cùng loạt sao lớn 'thái độ ra mặt' vì lý do này - Ảnh 5

Nói về dự án Phi Thành Vật Nhiễu 3, đây là series phim ăn khách do Thư Kỳ và Cát Ưu đóng chính. Tác phẩm có doanh thu cao, là một trong những phim tình cảm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Trong Phi Thành Vật Nhiễu 3, Ngu Thư Hân đảm nhiệm vai diễn nhỏ là AI Chu Địch. Tuy nhiên, đây là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi trong sự nghiệp của ngôi sao trẻ, do đó nữ diễn viên tích cực trong quá trình đóng phim.

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng

Xuất hiện trong đêm hội GQ Thịnh Điển, Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top "sao xấu" vì lớp makeup trắng toát, không phù hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng

Ngu Thư Hân bị chê tơi tả trong đêm GQ 2023, outfit cực đẹp nhưng lớp makeup như 'cả kí phấn', vẽ mắt như hot girl mạng

Bức ảnh bóng lưng của Ngu Thư Hân bất ngờ gây sốt, CĐM khẳng định 'đẹp như nữ chính ngôn tình'

Bức ảnh bóng lưng của Ngu Thư Hân bất ngờ gây sốt, CĐM khẳng định 'đẹp như nữ chính ngôn tình'

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này!

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này!

Phản ứng của Dương Tử và Ngu Thư Hân khi thấy 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lướt ngang

Phản ứng của Dương Tử và Ngu Thư Hân khi thấy 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lướt ngang

Lưu Thi Thi vừa tái xuất đã khiến Bạch Lộc lẫn Ngu Thư Hân bị réo tên, netizen 'nhắc khéo' phải học hỏi điều này từ đàn chị

Lưu Thi Thi vừa tái xuất đã khiến Bạch Lộc lẫn Ngu Thư Hân bị réo tên, netizen 'nhắc khéo' phải học hỏi điều này từ đàn chị

Đi ăn tối cùng Bạch Lộc, Ngu Thư Hân lại gây tranh cãi khi có hành động này

Đi ăn tối cùng Bạch Lộc, Ngu Thư Hân lại gây tranh cãi khi có hành động này

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 2 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 7 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 24 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều