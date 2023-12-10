Ngu Thư Hân hứng 'rổ gạch đá' vì làm lố ở sự kiện, khiến Thư Kỳ cùng loạt sao lớn 'thái độ ra mặt' vì lý do này

Xuất hiện tại buổi họp báo quảng bá bộ phim Phi thành vật nhiễu 3, dù chỉ đóng vai phụ khá nhỏ, nhưng Ngu Thư Hân vẫn mặc trang phục nổi bật, tone hồng gây chú ý với nhiều biểu cảm khoa trương trong suốt buổi họp báo.

Những video Ngu Thư Hân trả lời phỏng vấn được đăng tải trên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong video, nữ diễn viên sinh Vân Chi Vũ cố tình bóp giọng trở nên nũng nịu, điệu đà, mang âm sắc trẻ con. Tuy nhiên, mỗi khi cô phát biểu, các diễn viên khác như Thư Kỳ, Nhạc Vân Bằng, Thường Viễn đều tỏ thái độ không thoải mái, khó chịu ra mặt.

Không chỉ vậy, ngôi sao sinh năm 1995 còn bị nhận xét hành xử thiếu ý tứ khi đứng dậy, tạo dáng uốn éo khó hiểu giữa lúc các diễn viên khác đang ngồi im lịch sự để chụp ảnh tập thể.

Thời gian gần đây Ngu Thư Hân tụt dốc danh tiếng không phanh vì thường xuyên vướng tranh cãi về cách hành xử. Hồi tháng 10, sao nữ bị chê mất vệ sinh, lãng phí thực phẩm khi đặt bánh mì xuống đường phố Paris để chụp ảnh.

Trước đó, vào tháng 9, mỹ nhân THE9 cũng nhận chỉ trích dữ dội vì đùa cợt kém duyên về tên của đàn anh, nam ca sĩ A Vân Ca.

Nói về dự án Phi Thành Vật Nhiễu 3, đây là series phim ăn khách do Thư Kỳ và Cát Ưu đóng chính. Tác phẩm có doanh thu cao, là một trong những phim tình cảm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Trong Phi Thành Vật Nhiễu 3, Ngu Thư Hân đảm nhiệm vai diễn nhỏ là AI Chu Địch. Tuy nhiên, đây là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi trong sự nghiệp của ngôi sao trẻ, do đó nữ diễn viên tích cực trong quá trình đóng phim.