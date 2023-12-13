Hậu tạo dáng kém duyên bên tiền bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị chê 'não cá vàng' vì học thoại quá lâu

Cụ thể, đoàn phim mới đây đăng loạt video hậu trường của dự án, tiết lộ quá trình học thoại của Ngu Thư Hân. Trong đó, có một đoạn video cho biết nữ diễn viên đã dành hơn 4 ngày để học thuộc một đoạn hội thoại 5 phút trên màn ảnh. Một số thậm chí chê nữ diễn viên "não cá vàng" vì có đoạn thoại ngắn ngủi mà học mãi mới xong.

Bộ phim Phi Thành Vật Nhiễu 3 của Ngu Thư Hân cũng đang là tác phẩm được rất nhiều cư dân mạng chú ý. Thế nhưng, nữ diễn viên bất ngờ bị mất điểm trong mắt người hâm mộ bằng cách quảng bá không giống ai của ekip.

Trước đó, Ngu Thư Hân đang là tâm điểm của sự chỉ trích sau khi tham gia buổi họp báo quảng bá bộ phim Phi thành vật nhiễu 3. Dù chỉ đóng vai phụ khá nhỏ, Ngu Thư Hân vẫn mặc trang phục nổi bật, gây chú ý với nhiều biểu cảm khoa trương trong suốt buổi họp báo.

Cụ thể, những video Ngu Thư Hân trả lời phỏng vấn được đăng tải trên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong video, nữ diễn viên sinh năm 1995 cố tình bóp giọng trở nên nũng nịu, điệu đà, mang âm sắc trẻ con.

Tuy nhiên, mỗi khi cô phát biểu, các diễn viên khác như Thư Kỳ, Nhạc Vân Bằng, Thường Viễn đều tỏ thái độ không thoải mái.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên nhận nhiều chỉ trích vì tạo dáng phản cảm bên cạnh tiền bối Phạm Vỹ. Trong không gian khá hẹp, Ngu Thư Hân làm các động tác uốn éo để chụp ảnh khiến nam diễn viên Phạm Vỹ khó xử. Hành động của ngôi sao Thương lan quyết bị đánh giá là kém duyên.

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, là diễn viên kiêm ca sĩ thần tượng hàng đầu hiện nay ở Trung Quốc. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc THE9 sau khi giành vị trí á quân tại show Thanh Xuân Có Bạn 2 . Khi lấn sân sang đóng phim, người đẹp này cũng có nhiều tác phẩm thành công như Thương Lan Quyết, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người...

Dù chưa được đánh giá là một nữ diễn viên thực lực của Cbiz, Ngu Thư Hân vẫn thu hút được một lượng lớn người hâm mộ đông đảo và trung thành. Tuy nhiên, mỹ nhân cũng nhiều lần bị đánh giá là ứng xử thiếu tinh tế, thiếu kiến thức nên thường tự đẩy mình vào tình huống không hay.