Ngôn Thừa Húc tái xuất màn ảnh qua bộ phim 'nóng bỏng mắt' với đàn em kém 21 tuổi

Sao quốc tế 19/02/2023 20:50

Bộ phim Hoa Mùa Hè do tài tử Ngôn Thừa Húc thủ vai chính vừa qua đã phát sóng với độ dài 24 tập.

Từng là một trong những cái tên đình đám nhất làng giải trí Đài Loan dưới vai trò thành viên của nhóm nhạc F4, thời gian gần đây Ngôn Thừa Húc ít xuất hiện trên truyền thông hơn. Tuy nhiên, mới đây tác phẩm Hoa Mùa Hè dài 24 tập do anh đảm nhận vai chính đã lên sóng trên nền tảng chiếu phim trực tuyến QQ.

Ngôn Thừa Húc tái xuất màn ảnh qua bộ phim 'nóng bỏng mắt' với đàn em kém 21 tuổi - Ảnh 1

Được biết, Hoa Mùa Hè là dự án ngôn tình do Ngôn Thừa Húc hợp tác với nữ diễn viên kém anh 21 tuổi người Trung Quốc Từ Nhược Nam. Bộ phim chứa nhiều cảnh quay táo bạo khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Trong thời gian không hoạt động nghệ thuật, Ngôn Thừa Húc cũng sống rất kín tiếng. Khi được phỏng vấn làm cách nào để giữ cân bằng tâm lý như vậy, nam tài tử giải thích là vì anh không quá quan tâm đến điện thoại di động và rất ít khi dùng nó.

Ngôn Thừa Húc tái xuất màn ảnh qua bộ phim 'nóng bỏng mắt' với đàn em kém 21 tuổi - Ảnh 2

"Tôi nghĩ rằng nó (điện thoại di động) vừa có cái hay cũng vừa có cái dở, bây giờ có quá nhiều thông tin, bạn có thể tiếp cận được rất nhiều thứ từ thế giới bên ngoài. Tôi cho rằng đôi khi những thứ đó có thể dễ dàng phá vỡ nhịp sống hiện tại của bạn. Tôi rất ít sử dụng điện thoại di động và tôi cũng không để ý nhiều đến những tin tức giải trí." - Ngôn Thừa Húc cho hay.

Cách đây không lâu, Ngôn Thừa Húc vì quảng bá cho bộ phim Hoa Mùa Hè này mà đã thu về không ít "gạch đá". Cụ thể, nam tài tử đã đăng tải lên Weibo của mình một bài viết với nội dung: "Con tôi sắp chào đời". Chia sẻ của anh chàng khiến khán giả không khỏi xôn xao khi cho rằng nam tài tử thật sự sắp kết hôn hoặc sinh con.

Ngôn Thừa Húc tái xuất màn ảnh qua bộ phim 'nóng bỏng mắt' với đàn em kém 21 tuổi - Ảnh 3

Tuy nhiên, sự thật là không có một đám cưới hay đứa bé nào cả mà thực ra chỉ là lời thoại trong bộ phim Hoa Mùa Hè. Chính vì vậy, Ngôn Thừa Húc đã khiến nhiều người tức giận với phát ngôn của mình, họ buộc tội anh chàng là một kẻ "thèm khát sự chú ý", lừa gạt khán giả bằng các nội dung giật gân.

Trước loạt ồn ào trên, Ngôn Thừa Húc đã bình luận vào chính bài đăng kia của mình một đường link dẫn đến MV mới của anh kèm với lời nhắn: "Nhân viên của chúng tôi nói với tôi rằng cách tôi đăng bài không phù hợp và yêu cầu tôi đính kèm liên kết tới MV. Xin lỗi".

Ngôn Thừa Húc tái xuất màn ảnh qua bộ phim 'nóng bỏng mắt' với đàn em kém 21 tuổi - Ảnh 4

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Ngôn Thừa Húc đang "ké fame" từ hàng loạt tin kết hôn của người nổi tiếng khác trong thời gian gần đây. Đây được xem là một việc làm không đứng đắn, nhất là khi anh là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong xã hội.

Nói năng mập mờ, Ngôn Thừa Húc phải lên bài xin lỗi sau khi nhận về loạt chỉ trích

Nói năng mập mờ, Ngôn Thừa Húc phải lên bài xin lỗi sau khi nhận về loạt chỉ trích

Bài đăng mới đây của Ngôn Thừa Húc đã khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng, cho rằng anh chàng đang "thèm khát sự chú ý".

Xem thêm
Từ khóa:   Ngôn Thừa Húc tài tử Ngôn Thừa Húc Từ Nhược Nam sao Đài Loan sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Nói năng mập mờ, Ngôn Thừa Húc phải lên bài xin lỗi sau khi nhận về loạt chỉ trích

Nói năng mập mờ, Ngôn Thừa Húc phải lên bài xin lỗi sau khi nhận về loạt chỉ trích

Ngôn Thừa Húc cuối cùng cũng tính chuyện cưới hỏi ở tuổi 45

Ngôn Thừa Húc cuối cùng cũng tính chuyện cưới hỏi ở tuổi 45

Rộ tin Phong Hoả Lưu Kim sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tháng 3 khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên'

Rộ tin Phong Hoả Lưu Kim sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tháng 3 khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên'

Đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc bị tố ngoại tình với sao nữ đáng tuổi con

Đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc bị tố ngoại tình với sao nữ đáng tuổi con

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ

Hậu drama Trần Phi Vũ, netizen xót xa khi chứng kiến Trương Tịnh Nghi xuất hiện với ánh mắt thất thần

Hậu drama Trần Phi Vũ, netizen xót xa khi chứng kiến Trương Tịnh Nghi xuất hiện với ánh mắt thất thần

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 53 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng