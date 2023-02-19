Ngôn Thừa Húc tái xuất màn ảnh qua bộ phim 'nóng bỏng mắt' với đàn em kém 21 tuổi

Từng là một trong những cái tên đình đám nhất làng giải trí Đài Loan dưới vai trò thành viên của nhóm nhạc F4, thời gian gần đây Ngôn Thừa Húc ít xuất hiện trên truyền thông hơn. Tuy nhiên, mới đây tác phẩm Hoa Mùa Hè dài 24 tập do anh đảm nhận vai chính đã lên sóng trên nền tảng chiếu phim trực tuyến QQ.

Trong thời gian không hoạt động nghệ thuật, Ngôn Thừa Húc cũng sống rất kín tiếng. Khi được phỏng vấn làm cách nào để giữ cân bằng tâm lý như vậy, nam tài tử giải thích là vì anh không quá quan tâm đến điện thoại di động và rất ít khi dùng nó.

Được biết, Hoa Mùa Hè là dự án ngôn tình do Ngôn Thừa Húc hợp tác với nữ diễn viên kém anh 21 tuổi người Trung Quốc Từ Nhược Nam . Bộ phim chứa nhiều cảnh quay táo bạo khiến khán giả đứng ngồi không yên.

"Tôi nghĩ rằng nó (điện thoại di động) vừa có cái hay cũng vừa có cái dở, bây giờ có quá nhiều thông tin, bạn có thể tiếp cận được rất nhiều thứ từ thế giới bên ngoài. Tôi cho rằng đôi khi những thứ đó có thể dễ dàng phá vỡ nhịp sống hiện tại của bạn. Tôi rất ít sử dụng điện thoại di động và tôi cũng không để ý nhiều đến những tin tức giải trí." - Ngôn Thừa Húc cho hay.

Cách đây không lâu, Ngôn Thừa Húc vì quảng bá cho bộ phim Hoa Mùa Hè này mà đã thu về không ít "gạch đá". Cụ thể, nam tài tử đã đăng tải lên Weibo của mình một bài viết với nội dung: "Con tôi sắp chào đời". Chia sẻ của anh chàng khiến khán giả không khỏi xôn xao khi cho rằng nam tài tử thật sự sắp kết hôn hoặc sinh con.

Tuy nhiên, sự thật là không có một đám cưới hay đứa bé nào cả mà thực ra chỉ là lời thoại trong bộ phim Hoa Mùa Hè. Chính vì vậy, Ngôn Thừa Húc đã khiến nhiều người tức giận với phát ngôn của mình, họ buộc tội anh chàng là một kẻ "thèm khát sự chú ý", lừa gạt khán giả bằng các nội dung giật gân.

Trước loạt ồn ào trên, Ngôn Thừa Húc đã bình luận vào chính bài đăng kia của mình một đường link dẫn đến MV mới của anh kèm với lời nhắn: "Nhân viên của chúng tôi nói với tôi rằng cách tôi đăng bài không phù hợp và yêu cầu tôi đính kèm liên kết tới MV. Xin lỗi".

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Ngôn Thừa Húc đang "ké fame" từ hàng loạt tin kết hôn của người nổi tiếng khác trong thời gian gần đây. Đây được xem là một việc làm không đứng đắn, nhất là khi anh là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong xã hội.