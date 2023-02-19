Rộ tin Phong Hoả Lưu Kim sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tháng 3 khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 19/02/2023 20:36

Phong Hỏa Lưu Kim do Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ thủ vai chính đang rục rịch lên kệ vào tháng 3 này khiến dân tình nôn nao hơn bao giờ hết.

Mới đây, trên mạng đang rầm rộ thông tin bộ phim "Phong Hoả Lưu Kim" cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ "Sát Phá Lang" của Priest sẽ nhảy dù phát sóng. Ngay cả trên trang Douban "Phong Hoả Lưu Kim" cũng đã cập nhật phim phát sóng vào tháng 3. Phim có sự tham gia diễn xuất của Đàn Kiện ThứTrần Triết Viễn.

Rộ tin Phong Hoả Lưu Kim sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tháng 3 khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1

Rộ tin Phong Hoả Lưu Kim sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tháng 3 khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2

Rộ tin Phong Hoả Lưu Kim sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tháng 3 khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3

Nội dung Phong Hỏa Lưu Kim kể về Trường Canh (do Trần Triết Viễn thủ vai) là một đứa trẻ nhà nghèo, nhiều năm sinh sống tại một trấn nhỏ ở biên thùy. Khi cậu được đại tướng quân Cố Quân (Đàn Kiện Thứ đóng) đón về kinh thành, cuộc đời của Trường Canh thay đổi. Ở nơi phồn hoa, đô hội, Trường Canh phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Đặc biệt là những minh tranh ám đấu hiểm ác chốn hoàng cung.

Rộ tin Phong Hoả Lưu Kim sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tháng 3 khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4

Theo một số hình ảnh rò rỉ từ phim trường trước đó, độ tương tác với bạn diễn và phản ứng hóa học của hai nam chính khiến fan nguyên tác bấn loạn, đứng ngồi không yên, mong chờ phim sớm ngày chính thức lên sóng. Chưa kể đến, thiết kế phục trang và tạo hình nhân vật rất đẹp. Hai nam diễn viên chính còn có nhan sắc và vóc dáng nổi bật.

Rộ tin Phong Hoả Lưu Kim sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tháng 3 khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5

Kể từ khi cơ quan quản lý văn hóa ban hành lệnh cấm vào năm 2021 khiến hơn 20 dự án đam mỹ đã quay xong hoặc được cấp quyền quay chụp điêu đứng. Thế nhưng, vừa qua, sau khi Quân Tử Minh (Trương Công Án) và Quang Uyên (Đọc Thầm) phát sóng. Người hâm mộ dòng phim đam mỹ cải biên đang háo hức trông đợi sự lên sóng của những bộ như Hạo Y Hành, Vai Trái Có Cậu, Thiên Quan Tứ Phúc,...

Thế nên, thông tin Phong Hỏa Lưu Kim sẽ tiếp tục là dự án đam mỹ tiếp theo lên sóng khiến người hâm mộ cảm thấy may mắn vì bộ phim mình yêu thích và trông đợi bao lâu nay không phải chịu cảnh đắp chiếu vô thời hạn. Dù vậy, theo nhiều người suy đoán rằng để được lên sóng ngay tại thời điểm nhạy cảm này, chắc hẳn đoàn làm phim đã phải thay đổi khá nhiều nội dung so với nguyên tác. 

Rộ tin Phong Hoả Lưu Kim sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tháng 3 khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 6

Tháng 9/2021, Cục phát thanh truyền hình Trung Quốc đã ra văn bản yêu cầu chấm dứt nạn "thẩm mỹ ẻo lả", xác lập định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho các chương trình, kiểm soát chặt chẽ lựa chọn diễn viên, khách mời, phong cách trình diễn, trang phục và hóa trang... Điều này đồng nghĩa với việc làng giải trí Trung Quốc khắt khe hơn với các nghệ sĩ nam trong việc thể hiện bản thân.

Đến tháng 1/2022, Cục phát thanh truyền hình Bắc Kinh, Trung Quốc, đã ban hành văn bản chính thức trong Hội nghị công tác phát thanh và truyền hình toàn quốc của Trung Quốc năm 2022. Theo đó, dòng phim đam mỹ, show đào tạo thần tượng sẽ không được phép tồn tại.

Phong Hỏa Lưu Kim chuẩn bị lên sóng bất chấp lệnh cấm phim đam mỹ?

Phong Hỏa Lưu Kim chuẩn bị lên sóng bất chấp lệnh cấm phim đam mỹ?

Động thái mới nhất của đoàn làm phim Phong Hỏa Lưu Kim đã làm dấy lên tin đồn tác phẩm đam mỹ này đã sắp được công chiếu.

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