Dân tình 'dậy sóng' trước tin phim đam mỹ sẽ sớm bị 'khai trừ' trên màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 23/08/2022 19:09

Mới đây, cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi loạt kịch truyền thanh đam mỹ Hoa ngữ bất ngờ thông báo tạm gỡ bỏ khỏi nền tảng.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi "dậy sóng" khi loạt kịch truyền thanh đam mỹ Hoa ngữ bất ngờ thông báo tạm gỡ bỏ khỏi nền tảng.

Cụ thể, bên sản xuất và phát hành kịch cho biết vì lý do kỹ thuật nên bắt đầu từ ngày 18/8 sản phẩm sẽ bị gỡ khỏi nền tảng đồng thời ngưng phát hành tập mới, thời gian đăng tải lại chưa xác định. Đối với người dùng đã đặt mua thì có thể đăng ký hoàn tiền. Những ai theo dõi giải trí Hoa ngữ chắc hẳn đều nắm rõ thông tin liên liên quan đến việc dòng đam mỹ tại nước này đang trong tình trạng bị khai trừ bất cứ lúc nào.

Dân tình 'dậy sóng' trước tin phim đam mỹ sẽ sớm bị 'khai trừ' trên màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 1

Trước đó, tại Hội nghị công tác phát thanh và truyền hình toàn quốc diễn ra vào đầu năm nay, Cục Phát thanh và Truyền hình thành phố Bắc Kinh (Quảng điện Bắc Kinh) đã có bài phát biểu về các kế hoạch và quy định cho các chương trình truyền thông trong năm 2022.

 

Trong bài phát biểu, Quảng điện Bắc Kinh khẳng định đơn vị này sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản trị toàn diện lĩnh vực giải trí, ngưng hoàn toàn, kiểm duyệt khắt khe hơn đối với một số nội dung trong đó đặc biệt có phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ.

 

Thông tin trên ngay lập tức đứng đầu top chủ đề tìm kiếm, thảo luận nhiều nhất trên khắp các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Đặc biệt, việc thể loại phim đam mỹ cải biên bị cho vào “danh sách đen” một lần nữa khiến khán giả hụt hẫng. Năm ngoái, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng từng nhiều lần ban hành các lệnh hạn chế, cấm thể loại phim đam mỹ cải biên.

 

Dân tình 'dậy sóng' trước tin phim đam mỹ sẽ sớm bị 'khai trừ' trên màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 2

Sau hàng loạt lệnh cấm từ những cơ quan thẩm quyền và mới đây nhất là Cục phát thanh và truyền hình Bắc Kinh, con đường phát sóng của loạt phim đam mỹ cải biên này ngày càng xa vời. Người hâm mộ vì thế không ngừng bày tỏ nỗi thất vọng trên mạng xã hội.

Ngoài ra, theo cư dân mạng, việc loạt kịch truyền thanh đam mỹ bất ngờ thông báo gỡ bỏ chính là phát súng lớn nhất giữa năm nay, cho thấy phim đam mỹ Hoa ngữ không còn đường xuất hiện trong thời gian dài sắp tới. Những dự án phim "cực hot" như Hạo Y Hành, Vai trái có cậu, Sát Phá Lang… không biết sẽ còn đắp chiếu đến bao giờ.

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