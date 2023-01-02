Ngô Tuyên Nghi lộ nhan sắc thật 'thất vọng' trong loạt ảnh hậu trường mới nhất

Sao quốc tế 02/01/2023 11:27

Hình ảnh mới nhất của Ngô Tuyên Nghi khiến khán giả không khỏi "ngỡ ngàng, bật ngửa" vì khác xa ảnh mạng.

Mới đây, hình ảnh Ngô Tuyên Nghi phía sau hậu trường một buổi chụp hình quảng cáo thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa, nữ diễn viên lộ sắc vóc gầy gò, gương mặt mệt mỏi, mắt lờ đờ trông vô cùng mệt mỏi.

Ngô Tuyên Nghi lộ nhan sắc thật 'thất vọng' trong loạt ảnh hậu trường mới nhất - Ảnh 1

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng nhận xét việc Ngô Tuyên Nghi trông kém xinh hơn là do hàm răng. Trước đây, cô nhiều lần lộ hàm răng hô. Tuy nhiên, dường như sau khi sửa răng, người đẹp chưa thể khắc phục nhược điểm này. 

Ngô Tuyên Nghi lộ nhan sắc thật 'thất vọng' trong loạt ảnh hậu trường mới nhất - Ảnh 2

Ngô Tuyên Nghi lộ nhan sắc thật 'thất vọng' trong loạt ảnh hậu trường mới nhất - Ảnh 3
Ngô Tuyên Nghi trong hình ảnh mới đây

Ngô Tuyên Nghi sinh năm 1995, từng là thành viên của nhóm nhạc hợp tác Trung - Hàn Comics Girls. Cô cũng tham gia chương trình Produce 101 phiên bản Trung Quốc, debut ở vị trí thứ hai trong nhóm nhạc Rocket Girl 101.

Ngô Tuyên Nghi lộ nhan sắc thật 'thất vọng' trong loạt ảnh hậu trường mới nhất - Ảnh 4

Không chỉ vậy, Ngô Tuyên Nghi cũng gây chú ý với công chúng bởi hàng loạt những phát ngôn gây tranh cãi như "EQ thấp, học vấn kém,..." khi người đẹp chia sẻ những câu chuyện về quá khứ như ăn 7 thùng mì tôm, một ngày uống 8 cốc trà sữa,... Những điều này khiến người đẹp được trang Suho đặt biệt danh "Bản sao của Cúc Tịnh Y" khi có những phát ngôn... "nổ" quá đà.

Ngô Tuyên Nghi lộ nhan sắc thật 'thất vọng' trong loạt ảnh hậu trường mới nhất - Ảnh 5

Ngoài sự nghiệp ca hát, Ngô Tuyên Nghi còn được biết đến nhiều qua vai diễn Tiểu Vũ trong bộ phim Đấu La Đại Lục đóng cặp với Tiêu Chiến. Thậm chí, khi tham gia dự án này thù lao của Ngô Tuyên Nghi ccòn cao hơn cả Tiêu Chiến.

Ngô Tuyên Nghi lộ nhan sắc thật 'thất vọng' trong loạt ảnh hậu trường mới nhất - Ảnh 6

Đáng lẽ con đường nghệ thuật của Ngô Tuyên Nghi sau này sẽ rất bằng phẳng và nhận được sự mến mộ của đông đảo các fan, vậy nhưng giờ đây công chúng lại chỉ tập trung vào việc bàn luận về những khuyết điểm của Ngô Tuyên Nghi như phát ngôn thiếu hiểu biết, ngoại hình kém sắc và gu thời trang xuề xòa, mộc mạc, chứ không phải là những tác phẩm hay và tài năng nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Ngô Tuyên Nghi lộ nhan sắc thật 'thất vọng' trong loạt ảnh hậu trường mới nhất - Ảnh 7

Màn hóa thân Thanh Xà của Ngô Tuyên Nghi nhận 'mưa lời khen'

Màn hóa thân Thanh Xà của Ngô Tuyên Nghi nhận 'mưa lời khen'

Ngô Tuyên Nghi đã gây được ấn tượng khá tốt khi thể hiện được thế mạnh vũ đạo của mình qua màn hóa thân vào nhân vật Thanh Xà trong một chương trình truyền hình mới đây.

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