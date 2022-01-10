Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của 'Quan Âm Bồ Tát' Tả Đại Phân ở tuổi 75

Tây du ký năm 1986 là phiên bản kinh điển nhất trong tất cả những tác phẩm kể cả điện ảnh lẫn truyền hình Hoa ngữ về hành trình thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng, bộ phim này cũng đã làm nên rất nhiều nhân vật huyền thoại, mà cho đến nay chưa có bất kỳ ai vượt qua được vị trí của họ trong lòng người hâm mộ. Trong đó, vai diễn Quan Âm Bồ Tát của Tả Đại Phân được coi là kinh điển khó ai có thể vượt qua được.

Tả Đại Phân vốn là nghệ sĩ ca kịch, vậy nên đây là vai diễn truyền hình duy nhất của bà. Nghệ sĩ gạo cội cũng cho biết vai diễn đến với bà như có duyên số. Theo các nhân viên đoàn phim, thư ký trường quay Tây du ký lúc bấy giờ là Lý Thành Nho từng phản đối bà vào vai Quan Âm vì tuổi đã cao. Nhưng đạo diễn Dương Khiết nhất định chọn Tả Đại Phân. Dương Khiết từng có dịp chứng kiến Tả Đại Phân đóng vai Quan Âm trong một vở kịch trước đó.