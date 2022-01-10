Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của 'Quan Âm Bồ Tát' Tả Đại Phân ở tuổi 75

Sao quốc tế 10/01/2022 10:15

Nổi tiếng sau vai diễn Quan Thế Âm Bồ Tát trong "Tây du kí", nữ diễn viên Tả Đại Phân quyết định đóng khung hình ảnh này mãi mãi. Bà không tham gia bất cứ bộ phim nào mà chỉ tập trung vào công việc kinh kịch của mình.

Tây du ký năm 1986 là phiên bản kinh điển nhất trong tất cả những tác phẩm kể cả điện ảnh lẫn truyền hình Hoa ngữ về hành trình thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng, bộ phim này cũng đã làm nên rất nhiều nhân vật huyền thoại, mà cho đến nay chưa có bất kỳ ai vượt qua được vị trí của họ trong lòng người hâm mộ. Trong đó, vai diễn Quan Âm Bồ Tát của Tả Đại Phân được coi là kinh điển khó ai có thể vượt qua được.

Tả Đại Phân vốn là nghệ sĩ ca kịch, vậy nên đây là vai diễn truyền hình duy nhất của bà. Nghệ sĩ gạo cội cũng cho biết vai diễn đến với bà như có duyên số. Theo các nhân viên đoàn phim, thư ký trường quay Tây du ký lúc bấy giờ là Lý Thành Nho từng phản đối bà vào vai Quan Âm vì tuổi đã cao. Nhưng đạo diễn Dương Khiết nhất định chọn Tả Đại Phân. Dương Khiết từng có dịp chứng kiến Tả Đại Phân đóng vai Quan Âm trong một vở kịch trước đó.

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Vai diễn Quan Âm Bồ Tát của Tả Đại Phân trong Tây Du Ký 1986 - Ảnh: Internet
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Bà đảm nhiệm vai Quan Âm Bồ Tát khi đã ngoài 30 tuổi - Ảnh: Internet

Sau bao năm, Tả Đại Phân giờ đã 75 tuổi. Tuy nhiên, từ những bức ảnh mà truyền thông Trung Quốc mới đăng tải, "Quan Âm Bồ Tát" của chúng ta vẫn giữ được nét nhân hậu, phong độ trên mặt. Nhìn Tả Đại Phân hiện tại tinh thần vẫn rất tốt, so với các đồng nghiệp thì bà dường như không thay đổi quá nhiều.

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Bà vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng phần lớn là các chương trình opera - Ảnh: Internet
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Bà hiện đã 75 tuổi nhưng vô cùng đẹp lão và phúc hậu - Ảnh: Internet

Đối với nhiều người, để hóa thân thành nhân vật Quan Thế Âm Bồ Tát, nữ diễn viên không những phải xinh đẹp mà còn phải đẹp một cách nhân từ, đức độ, vẻ đẹp toát ra khí chất. Tả Đại Phân đã hoàn thành xuất sắc vai diễn này và trở thành một tượng đài chưa ai thay thế được. Tất cả là nhờ vào vẻ đẹp hiền từ của nữ diễn viên.

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