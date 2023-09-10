Nam thần cổ trang một thời từng 3 lần 'từ chối' phim của Quỳnh Dao, nay sự nghiệp và ngoại hình xuống dốc, chỉ nhận những vai phụ mờ nhạt

Sao quốc tế 10/09/2023 09:06

Nam diễn viên này từng là nam thần cổ trang đình đám một thời. Được biết, anh từng 3 lần 'từ chối' phim của Quỳnh Dao. Hiện tại, sự nghiệp và ngoại hình của anh đã xuống dốc, chỉ nhận những vai phụ mờ nhạt.

Huỳnh Hải Băng từng là nam thần cổ trang, người tình trong mộng của nhiều cô gái ở những năm 80, 90. Nam diễn viên từng biết đến với loạt tác phẩm như Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Tùy Đường Diễn Nghĩa, Võ Lâm Ngoại Sử, Hậu Tây Du Ký,… Gần đây, nam diễn viên gây chú ý khi tham gia dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh khi vào sư phụ của nam chính Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi thủ vai).

Nam thần cổ trang một thời từng 3 lần 'từ chối' phim của Quỳnh Dao, nay sự nghiệp và ngoại hình xuống dốc, chỉ nhận những vai phụ mờ nhạt - Ảnh 1

Sở hữu nhan sắc và diễn xuất nổi bật nên Huỳnh Hải Băng được không ít những nhà làm phim ‘để mắt’, trong đó có nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Tuy nhiên, mặc dù được nữ văn sĩ ưu ái và liên tục được mời đóng chính những dự án đình đám nhưng nam diễn viên đều bỏ lỡ cơ hội.

Nam thần cổ trang một thời từng 3 lần 'từ chối' phim của Quỳnh Dao, nay sự nghiệp và ngoại hình xuống dốc, chỉ nhận những vai phụ mờ nhạt - Ảnh 2

Được biết, vào thời điểm Hoàn Châu Cách Cách lên kế hoạch tuyển chọn diễn viên, Huỳnh Hải Băng được được Quỳnh Dao mời vào vai Phúc Nhĩ Khang. Tuy nhiên, cùng lúc đó Huỳnh Hải Băng còn nhận được lời mời tham gia dự án Mặt Trời Lặn Sau Tử Cấm Thành nên nam diễn viên đã từ chối dự án của Quỳnh Dao. Sang phần 2, Quỳnh Dao lại mời Huỳnh Hải Băng diễn vai Tiêu Kiếm. Tuy nhiên, tài tử lại một lần nữa không nhận lời.

Nam thần cổ trang một thời từng 3 lần 'từ chối' phim của Quỳnh Dao, nay sự nghiệp và ngoại hình xuống dốc, chỉ nhận những vai phụ mờ nhạt - Ảnh 3

Lần thứ 3, Quỳnh Dao tiếp tục mời nam diễn viên thể hiện vai Hà Thư Hoàn trong Tân Dòng Sông Ly Biệt. Mặc dù cũng thích vai diễn này nhưng Huỳnh Hải Băng đã lỡ ký hợp đồng tham gia vai diễn Đường Tăng trong Hậu Tây Du Ký. Chính vì thế, nam diễn viên lại một lần nữa từ chối cơ hội được hợp tác với nữ văn sĩ nổi tiếng.

Nam thần cổ trang một thời từng 3 lần 'từ chối' phim của Quỳnh Dao, nay sự nghiệp và ngoại hình xuống dốc, chỉ nhận những vai phụ mờ nhạt - Ảnh 4

Trên thực tế, ngoài cổ trang, Huỳnh Hải Băng còn đóng nhiều phim truyền hình. Những vai diễn của anh đều thể hiện kỹ năng diễn xuất tốt. Dù tham gia rất nhiều dự án phim ảnh nhưng nam diễn viên không tạo được dấu ấn nào thật sự nổi bật. Vì thế, càng về sau anh dần bị đẩy xuống hàng vai phụ và ít được truyền thông nhắc tới.

Nam thần cổ trang một thời từng 3 lần 'từ chối' phim của Quỳnh Dao, nay sự nghiệp và ngoại hình xuống dốc, chỉ nhận những vai phụ mờ nhạt - Ảnh 5

Huỳnh Hải Băng đã bước qua độ tuổi 50. Anh ngày càng già đi và vóc dáng cũng bắt đầu ‘phát tướng’, khuôn mặt lộ dấu vết thời gian, không còn được phong độ như lúc đỉnh cao sự nghiệp. Nam diễn viên kết hôn lần 2 và hiện sống hạnh phúc bên vợ và con trai.

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