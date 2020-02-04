Sau khi phủ nhận mối quan hệ tình cảm vào giữa năm 2019, mới đây Kangta (cựu thành viên H.O.T) và nữ diễn viên Jung Yoo Mi đã xác nhận hẹn hò.

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc vào ngày 4/2, cựu thành viên H.O.T - Kangta đang hẹn hò với nữ diễn viên Jung Yoo Mi. Được biết hai nghệ sĩ bắt đầu tìm hiểu thông qua một chương trình radio. Vì cùng có sở thích leo núi nên cặp đôi thường xuyên gặp mặt rồi trở thành người yêu.

Ngay sau đó, công ty chủ quản của Kangta - SM Entertainment đã đưa ra thông báo xác nhận cặp đôi đang hẹn hò: “Cả hai đang gặp gỡ, dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp”. Sau đó, công ty của mỹ nhân “Hoàng tử gác mái” cũng lên tiếng xác nhận: “Hai nghệ sĩ từ mối quan hệ tiền bối, hậu bối đã phát triển thành tình yêu”.

Sau khi phủ nhận tin đồn vào giữa 2019, Kangta và mỹ nhân 'Hoàng tử gác mái' xác nhận hẹn hò - Ảnh: Internet

Kangta (sinh năm 1979) là cựu thành viên trong nhóm nhạc thần tượng đời đầu H.O.T. Sau khi nhóm tan rã, Kangta trở thành giám đốc sáng tạo của SM. Trong khi đó, nữ diễn viên Jung Yoo Mi sinh năm 1984, được biết đến qua các bộ phim “Hoàng tử gác mái”, “Gia đình đá quý”... Năm 2013, Jung Yoo Mi từng tham gia chương trình thực tế “We Got Married” cùng Jung Joon Young.

Trước đó, vào giữa năm 2019, Kangta từng gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ Kpop khi vướng phải scandal “bắt cá 3 tay”. Cụ thể, vào ngày 1/8/2019, một nguồn tin trong ngành giải trí tiết lộ Kangta hẹn hò Jung Yoo Mi suốt 2 năm. Sau đó không lâu, người mẫu đua xe Woo Joo Ahn đã vô tình làm rò rỉ một đoạn video thân mật với Kangta trong phòng tắm hơi.

Trước đó cựu thành viên H.O.T từng vướng phải scandal 'bắt cá 3 tay' - Ảnh: Internet

Khi 2 scandal này chưa kịp lắng xuống thì nam thần nhà SM tiếp tục bị bạn gái cũ là phát thanh viên Oh Jung Yeon tố lăng nhăng, không chung thủy. Mặc dù sau đó nam thần tượng cùng công ty đã lên tiếng giải thích nhưng netizen vẫn không mấy tin tưởng, liên tục chỉ trích cựu thành viên H.O.T.

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