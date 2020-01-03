Amber ngậm ngùi nhắc về khoảng thời gian khó khăn của Sulli: ‘Hãy để em ấy sống, làm một nghệ sĩ’

Sao quốc tế 03/01/2020 11:09

Mặc dù đã qua đời nhiều tháng nhưng khi nhắc về Sulli, ai nấy đều không khỏi xót xa. Mới đây, Amber đã trải lòng về những khó khăn mà đàn em đã phải chịu đựng khi còn sống.

Xuất hiện trên chương trình CBS This Morning, Amber đã chia sẻ với khán giả một vài điều về Sulli hồi cố nghệ sĩ còn sống. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng trải lòng nhiều điều khi chứng kiến người em cùng nhóm bị bắt nạt trên mạng xã hội. Theo Amber, Sulli là một người vui vẻ, dễ thương nhưng có đôi chút nổi loạn và kỳ quặc. Có thể vì vậy mà Sulli luôn trở thành tâm điểm chỉ trích của netizen.

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Theo Amber, Sulli là một người vui vẻ, dễ thương nhưng hơi nổi loạn - Ảnh: AllKpop
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Amber thừa nhận rất nhớ người em quá cố trên sóng truyền hình - Ảnh cắt từ clip

Trong cuộc phỏng vấn này, Amber cũng chia sẻ một vài điều mà Sulli đã phải trải qua khi còn sống: “Sau khi Sulli thay đổi hình ảnh nhiều lần, làm những công việc khác nhau, em ấy không còn giữ được hình tượng như lúc mới ra mắt nữa. Nên tôi nghĩ điều đó khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng, khác lạ. Tôi luôn nghĩ rằng những người này hãy để yên cho em ấy sống, để em ấy làm nghệ sĩ, làm diễn viên. Đó là nghệ thuật, đó là một cách biểu đạt. Mọi người không thể mong đợi một điều duy nhất từ một người trong suốt sự nghiệp của họ”. 

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Amber từng hy vọng những người trên mạng xã hội để Sulli được sống, được làm nghệ sĩ - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải, nội dung cuộc trò chuyện của Amber đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn Kpop. Ai nấy đều vô cùng xót xa khi nghĩ về những gì Sulli đã phải chịu đựng khi còn sống. 

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Từ khi còn hoạt động chung ở f(x), Amber luôn bảo vệ Sulli - Ảnh: Internet

Amber và Sulli cùng ra mắt với tư cách thành viên của f(x) vào năm 2009. Đến năm 2015, Sulli tuyên bố rời nhóm vì không chịu đựng được áp lực. Dù vậy, Amber luôn bảo vệ Sulli. Sau khi Sulli qua đời, Amber đã dừng mọi hoạt động tại Mỹ để về Hàn dự đám tang. Mới đây nhất, vào ngày lễ Giáng Sinh, Amber đã đăng loạt ảnh, video của f(x) thời còn 5 người khiến nhiều người không khỏi xúc động.

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Từ khóa:   Amber Sulli qua đời thành viên của f(x)

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