Bị đồn sắp kết hôn với 'chị đẹp' Son Ye Jin, Hyun Bin chính thức lên tiếng

Sao quốc tế 15/01/2020 06:39

Trước tin đồn sắp kết hôn với Son Ye Jin - bạn diễn trong phim “Hạ cánh nơi anh”, nam tài tử Hyun Bin đã chính thức lên tiếng.

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn rộ tin đồn Son Ye JinHyun Bin chuẩn bị kết hôn. Sau đó cả 2 công ty đại diện của cặp đôi đều đã lên tiếng phủ nhận. Dù vậy những tin đồn thất thiệt này vẫn tiếp tục được lan truyền. Mới đây, phía Hyun Bin đã đưa ra thông báo chính thức tuyên bố sẽ khởi kiện những người tung tin đồn sai sự thật.

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Vì kết hợp quá ăn ý nên Hyun Bin và Son Ye Jin vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: AllKpop

Theo đó, công ty đại diện của Hyun Bin - Vast Entertainment tuyên bố: “Để bảo vệ quyền lợi của các diễn viên thuộc công ty, chúng tôi hiện đang thu thập bằng chứng về nhiều tin đồn sai lệch. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tích cực gửi những bằng chứng về các tin đồn thất thiệt liên quan đến các nghệ sĩ cho công ty”.

Vào năm 2018, bộ đôi kết hợp trong phim điện ảnh “The Negotiation”. Sau đó không lâu, Hyun Bin và Son Ye Jin vướng tin đồn hẹn hò vì bị bắt gặp cùng xuất hiện trong siêu thị tại Mỹ. Mới đây nhất, người hâm mộ khắp châu Á lại được một phen xôn xao khi có người khẳng định hai diễn viên đình đám đã hẹn hò một thời gian dài, từng chia tay nhưng sau đó đã quay lại và chuẩn bị kết hôn.

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Nhiều netizen hy vọng 2 diễn viên có thể thành đôi ngoài đời - Ảnh: Internet

Mặc dù công ty đại diện của cả 2 diễn viên đều đã lên tiếng phủ nhận nhưng người hâm mộ vẫn tích cực "đẩy thuyền" vì cặp đôi kết hợp vô cùng ăn ý trong phim "Hạ cánh nơi anh". Bên cạnh những ý kiến phản đối, không ít người hy vọng 2 diễn viên sẽ yêu nhau ngoài đời hoặc tiếp tục hợp tác trong tác phẩm mới.

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Từ khóa:   Hạ cánh nơi anh Son Ye Jin sao Hàn

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