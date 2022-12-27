'Mỹ nhân phim bi' Tôn Di ngày càng 'trẻ hóa' sau khi chia tay thiếu gia giàu có

Sao quốc tế 27/12/2022 07:35

Mới đây, nữ diễn viên Tôn Di chiếm trọn sự chú ý từ công chúng với ngoại hình trẻ trung như gái đôi mươi.

Sau khi xác nhận ly hôn với thiếu gia Đổng Tử Kiện, Tôn Di được khen ngày càng nhuận sắc và quyến rũ. Cô chiếm trọn sự chú ý từ công chúng với sắc vóc và khí chất đỉnh cao. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn sở hữu chiều cao gần 1m7, vóc dáng mảnh mai, hoàn toàn "cân" được mọi bộ trang phục.

Mới đây, nữ diễn viên đã nhận được sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh làm bánh nhân dịp lễ Giáng Sinh. Nữ diễn viên viết: "Xà bông tự làm tặng cho mọi người".

'Mỹ nhân phim bi' Tôn Di ngày càng 'trẻ hóa' sau khi chia tay thiếu gia giàu có - Ảnh 1'Mỹ nhân phim bi' Tôn Di ngày càng 'trẻ hóa' sau khi chia tay thiếu gia giàu có - Ảnh 2'Mỹ nhân phim bi' Tôn Di ngày càng 'trẻ hóa' sau khi chia tay thiếu gia giàu có - Ảnh 3

'Mỹ nhân phim bi' Tôn Di ngày càng 'trẻ hóa' sau khi chia tay thiếu gia giàu có - Ảnh 4'Mỹ nhân phim bi' Tôn Di ngày càng 'trẻ hóa' sau khi chia tay thiếu gia giàu có - Ảnh 5Tôn Di được đánh giá là tiểu hoa đán 9X tài năng, có tương lai rộng mở. Vẻ đẹp mong manh, trong trẻo, đôi mắt to tròn đầy cảm xúc, nụ cười dễ mến của cô rất hợp với những vai diễn bi thương trong các bộ phim tình cảm buồn. Do đó, Tôn Di còn được xem là "mỹ nhân phim bi" thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ.

Ngoại trừ diễn xuất, Tôn Di còn có năng khiếu về âm nhạc. Năm 8 tuổi, nữ diễn viên bắt đầu học đàn piano điện tử, đến năm 12 tuổi, trình độ của cô đã đạt đến hạng cao nhất (cấp 9). Sau khi chuyển qua chơi đàn dương cầm, Tôn Di cũng đạt đến cấp cao nhất là cấp 10, quả thực là người đẹp đa tài đa nghệ.

'Mỹ nhân phim bi' Tôn Di ngày càng 'trẻ hóa' sau khi chia tay thiếu gia giàu có - Ảnh 6

Trước đó, mối quan hệ vợ chồng của Tôn Di và tài tử Đổng Tử Kiện chấm dứt vào ngày 8/8. Cặp sao quyết định chia tay sau 6 năm gắn bó. Nguyên nhân chia tay là hai nghệ sĩ trẻ có kế hoạch phát triển cuộc sống đối lập. Do không còn tiếng nói chung trong quan điểm và lối sống dẫn đến việc cả hai phát sinh mâu thuẫn không thể cứu vãn. "Họ chệch nhịp và không còn đi chung hướng", nguồn tin cho biết.

 

Sau khi công bố chuyện ly hôn, Tôn Di khẳng định với người hâm mộ bản thân vẫn ổn. Cô đề nghị fan không suy đoán tiêu cực về vụ chia tay để tránh gây tổn thương cho chồng cũ và con gái.

Tôn Di sinh năm 1993. Cô được yêu thích nhờ các tác phẩm Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Bởi vì được gặp em, Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Mị Nguyệt truyện. Nét đẹp mong manh, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết của Tôn Di trong những dự án tình cảm bi thương nhận được sự yêu thích từ khán giả. Cô được xem là "mỹ nhân phim bi" của Trung Quốc.

Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022

Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022

Sở hữu chiều cao lên tới 1m71, đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt nhỏ nhắn, Tôn Di được nhiều cư dân mạng dành "cơn mưa" lời khen khi trình diễn tại lễ khai mạc Kim Ưng lần thứ 14.

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Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022

Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022

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