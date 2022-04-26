'Mỹ nhân không tuổi' Kim Tae Hee khoe vẻ đẹp trẻ trung, tận hưởng chuyến du lịch riêng tư: Chỉ cần có Tae Hee xuất hiện, cảnh liền đẹp như tranh

Sao quốc tế 26/04/2022 17:01

Nữ diễn viên Kim Tae Hee gần đây đang đi du lịch và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ, cô nàng còn không quên cập nhật tình hình cho người hâm mộ thông qua trang cá nhân.

Vào ngày 25, Kim Tae Hee đã đăng tải hình ảnh cô đang check-in tại địa điểm du lịch cùng với dòng trạng thái: "Nơi bạn muốn đến lần nữa, là ở đâu?".

'Mỹ nhân không tuổi' Kim Tae Hee khoe vẻ đẹp trẻ trung, tận hưởng chuyến du lịch riêng tư: Chỉ cần có Tae Hee xuất hiện, cảnh liền đẹp như tranh - Ảnh 1

Trong ảnh, Kim Tae Hee đang đứng trên bên bờ biển, phong nền là đại dương mênh mông và bầu trời xanh thẳm cùng ánh nắng len lỏi qua những đám mây. Trong bức ảnh khác, cô nàng lại tạo dáng ngồi bên ngoài một quán cà phê và chăm chú xem điện thoại di động của mình.

'Mỹ nhân không tuổi' Kim Tae Hee khoe vẻ đẹp trẻ trung, tận hưởng chuyến du lịch riêng tư: Chỉ cần có Tae Hee xuất hiện, cảnh liền đẹp như tranh - Ảnh 2

Kim Tae Hee khiến cư dân mạng không thể rời mắt mỗi khi cô nàng xuất hiện, dù cô ở bất cứ đâu, nơi đó liền đẹp tựa như một bức tranh.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, cô gia nhập làng giải trí năm 2001 và được công chúng biết tới qua các bộ phim Nấc thang lên thiên đườngChuyện tình Harvard… Cô đắt show quảng cáo nhờ đời tư sạch và được mệnh danh là Mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc. 

'Mỹ nhân không tuổi' Kim Tae Hee khoe vẻ đẹp trẻ trung, tận hưởng chuyến du lịch riêng tư: Chỉ cần có Tae Hee xuất hiện, cảnh liền đẹp như tranh - Ảnh 3
Nhan sắc không tuổi của bà xã Bi Rain - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với Bi Rain năm 2017 và lần lượt sinh hai công chúa nhỏ, Kim Tae Hee bắt đầu trở lại với sự nghiệp diễn xuất của mình. Bộ phim Hi Bye, Mama là dự án đầu tiên của Kim Tae Hee sau khi lập gia đình, đồng thời cũng đánh dấu sự trở lại của cô sau 5 năm vắng bóng. Ngoài ra, cô cùng anh xã Bi Rain còn sở hữu cho mình khối tài sản 'khủng' khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ và được xem là đôi vợ chồng thành công bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Theo DongA

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