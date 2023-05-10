Mỹ nhân gây thất vọng nhất Đạp Gió 2023: U50 sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng phải đi hát hội chợ kiếm sống, từ chối đóng bom tấn màn ảnh khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh

Dù là ca sĩ, diễn viên có năng lực không thua kém ai nhưng mỹ nhân này lại khiến người hâm mộ thất vọng ở Đạp Gió 2023.

Hiện Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 đang là từ khóa siêu hot trên mạng xã hội. Kể từ tập phát sóng đầu tiên, các blogger xứ Trung đã tổng kết và đưa ra đánh giá về từng thành viên trong chương trình năm nay. Nếu Chi Pu gây bất ngờ khi được xếp vào bảng hát nhảy toàn năng thì có một cái tên dù là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại bị cho là gây thất vọng nhất sau tập 1, đó là Từ Hoài Ngọc. Có một cái tên dù là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại bị cho là gây thất vọng nhất sau tập 1 Đạp Gió 2023, đó là Từ Hoài Ngọc Từ Hoài Ngọc là một ca sĩ, diễn viên tương đối có tiếng ở Trung Quốc tuy nhiên với khán giả Việt, cô được biết đến nhiều hơn ở vai trò diễn viên. Mỹ nhân họ Từ sinh năm 1978, từ nhỏ đã phải vất vả mưu sinh khi gia đình gặp nhiều biến cố, mẹ trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, bản thân cô phải chăm sóc em nhỏ. Những năm học cấp ba, trong lúc ngân nga một vài câu hát trên ban công nhà mình, cô được nhà sản xuất Ông Hiếu Lương phát hiện, ngay lập tức bước chân vào làng giải trí. Năm 1998, Từ Hoài Ngọc lần lượt cho ra đời 2 album đều đạt được doanh thu cực tốt. Mới 20 tuổi, cô đã trở thành cái tên cực hot được người người yêu mến.

Mới 20 tuổi, cô đã trở thành cái tên cực hot được người người yêu mến Nổi tiếng ở lĩnh vực âm nhạc cũng là lúc cô được các nhà làm phim để mắt tới, Châu Tinh Trì là một trong số đó. Tinh Gia đã mời cô đóng chính trong bộ phim Vua Hài Kịch. Dù ngày đó Châu Tinh Trì khá nổi tiếng, nhiều mỹ nữ muốn trở thành Tinh nữ lang nhưng so với Hoài Ngọc, Tinh gia vẫn thua kém về sức ảnh hưởng, vì vậy cô đã từ chối Vua Hài Kịch. Kết quả vai diễn rơi vào tay Trương Bá Chi. Sau vai diễn này, Trương Bá Chi thăng hạng sự nghiệp, còn nhận về loạt giải thưởng lớn. Từ Hoài Ngọc vì vậy mà vô cùng hối hận, thậm chí còn nhiều lần ngỏ ý hợp tác nhưng Châu Tinh Trì từ chối. Từ Hoài Ngọc 'chê' phim của Châu Tinh Trì khiến cô vô cùng hối hận, thậm chí còn nhiều lần ngỏ ý hợp tác nhưng Châu Tinh Trì từ chối Sau khi bỏ lỡ Vua Hài Kịch, sự nghiệp của Từ Hoài Ngọc cũng bắt đầu lao đao, lên xuống thất thường. Cô tham gia vào nhiều tác phẩm như Thiên Địa Truyền Thuyết Chi Ngư Mỹ Nhân, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không,… dù thu được một số thành tích nhất định nhưng chẳng có bộ phim nào đại bạo như phim của Châu Tinh Trì. Đã vậy biến cố còn bất ngờ ập đến với Từ Hoài Ngọc khi nhiều tin đồn tiêu cực bủa vây quanh cô, điển hình nhất là việc từ chối nuôi dưỡng ông nội. Năm 2009, Từ Hoài Ngọc còn chọc giận công ty khi từ chối giao lưu với nhà đầu tư, kết quả là bị hạn chế hoạt động, phải gánh một khoản nợ vì vi phạm hợp đồng. Năm 2010, Hoài Ngọc tuyên bố ông chủ công ty có hành vi không đúng mực với mình. Sau một thời gian đấu tố qua lại, cô thua kiện và bị bắt bồi thường, kết quả bản thân ngày càng nghèo túng.

Sau khi bỏ lỡ Vua Hài Kịch, sự nghiệp của Từ Hoài Ngọc cũng bắt đầu lao đao, lên xuống thất thường Sự nghiệp của Từ Hoài Ngọc sau này có đạt đến đỉnh cao nhưng lại không mấy suôn sẻ. Đến năm 2008, sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1979 đột nhiên bị chững lại khiến cái tên Hoài Ngọc gần như biến mất khỏi làng giải trí. Sau nhiều năm dường như vắng bóng, đến năm 2011, Từ Hoài Ngọc bất ngờ trở lại showbiz, cô quay lại với cuộc họp báo tố cáo ông chủ quản lý Ngô Tố Vọng quấy rối mình. Và sau khi chống cự, Từ Hoài Ngọc liền bị công ty đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều năm dường như vắng bóng, đến năm 2011, Từ Hoài Ngọc bất ngờ trở lại showbiz Mọi tranh chấp giữa Từ Hoài Ngọc và công ty sau đó đã được phán quyết rằng nữ diễn viên sẽ phải bồi thường 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 6,6 tỷ đồng). Khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian khiến nữ diễn viên suy sụp nhất. Cô không có khả năng tài chính để trả khoản bồi thường vì suốt nhiều năm không có nguồn thu nhập. Đến tháng 6/2016, Từ Hoài Ngọc mới chính thức quay lại sân khấu. Đến tháng 5/2018, cô tổ chức thêm buổi hòa nhạc để kỷ niệm 20 năm ca hát. Dù vậy, mọi nỗ lực hoạt động nghệ thuật của Hoài Ngọc cũng không thể cứu vãn được danh tiếng năm nào của cô. Cô chỉ được xếp vào những sao hạng 4, hạng 5. Ở tuổi 41, Từ Hoài Ngọc vẫn sống độc thân cùng với một cô gái nuôi Ở tuổi 41, Từ Hoài Ngọc vẫn sống độc thân cùng với một cô gái nuôi. Hàng ngày, ngoài những lúc bận rộn với việc ca hát, nữ ca sĩ chăm chỉ tập thể dục để giữ gìn vóc dáng. Chính vì thế mà dù đã ngoài 40 tuổi, Từ Hoài Ngọc vẫn khiến nhiều người ghen tị vì sở hữu nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ. Nếu năm xưa Từ Hoài Ngọc không từ chối lời mời của Châu Tinh Trì thì có thể cuộc đời của cô sẽ rẽ sang một hướng khác. Tuy nhiên, dù không còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng có thể thấy, nữ diễn viên hiện tại hạnh phúc với cuộc sống bình yên, tự do tự tại.

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời? Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đầy vẻ nhút nhát, thiếu tự tin khiến dân tình không xót xa. Nhiều netizen liên tưởng đến nhân vật Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời cô nàng từng thủ vai.

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