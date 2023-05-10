Mỹ nhân gây thất vọng nhất Đạp Gió 2023: U50 sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng phải đi hát hội chợ kiếm sống, từ chối đóng bom tấn màn ảnh khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh

Sao quốc tế 10/05/2023 09:08

Dù là ca sĩ, diễn viên có năng lực không thua kém ai nhưng mỹ nhân này lại khiến người hâm mộ thất vọng ở Đạp Gió 2023.

Hiện Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 đang là từ khóa siêu hot trên mạng xã hội. Kể từ tập phát sóng đầu tiên, các blogger xứ Trung đã tổng kết và đưa ra đánh giá về từng thành viên trong chương trình năm nay. Nếu Chi Pu gây bất ngờ khi được xếp vào bảng hát nhảy toàn năng thì có một cái tên dù là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại bị cho là gây thất vọng nhất sau tập 1, đó là Từ Hoài Ngọc.

Mỹ nhân gây thất vọng nhất Đạp Gió 2023: U50 sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng phải đi hát hội chợ kiếm sống, từ chối đóng bom tấn màn ảnh khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 1
Có một cái tên dù là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại bị cho là gây thất vọng nhất sau tập 1 Đạp Gió 2023, đó là Từ Hoài Ngọc

Từ Hoài Ngọc là một ca sĩ, diễn viên tương đối có tiếng ở Trung Quốc tuy nhiên với khán giả Việt, cô được biết đến nhiều hơn ở vai trò diễn viên. Mỹ nhân họ Từ sinh năm 1978, từ nhỏ đã phải vất vả mưu sinh khi gia đình gặp nhiều biến cố, mẹ trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, bản thân cô phải chăm sóc em nhỏ. Những năm học cấp ba, trong lúc ngân nga một vài câu hát trên ban công nhà mình, cô được nhà sản xuất Ông Hiếu Lương phát hiện, ngay lập tức bước chân vào làng giải trí. Năm 1998, Từ Hoài Ngọc lần lượt cho ra đời 2 album đều đạt được doanh thu cực tốt. Mới 20 tuổi, cô đã trở thành cái tên cực hot được người người yêu mến. 

Mỹ nhân gây thất vọng nhất Đạp Gió 2023: U50 sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng phải đi hát hội chợ kiếm sống, từ chối đóng bom tấn màn ảnh khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 2
 Mới 20 tuổi, cô đã trở thành cái tên cực hot được người người yêu mến 

Nổi tiếng ở lĩnh vực âm nhạc cũng là lúc cô được các nhà làm phim để mắt tới, Châu Tinh Trì là một trong số đó. Tinh Gia đã mời cô đóng chính trong bộ phim Vua Hài Kịch. Dù ngày đó Châu Tinh Trì khá nổi tiếng, nhiều mỹ nữ muốn trở thành Tinh nữ lang nhưng so với Hoài Ngọc, Tinh gia vẫn thua kém về sức ảnh hưởng, vì vậy cô đã từ chối Vua Hài Kịch. Kết quả vai diễn rơi vào tay Trương Bá Chi. Sau vai diễn này, Trương Bá Chi thăng hạng sự nghiệp, còn nhận về loạt giải thưởng lớn. Từ Hoài Ngọc vì vậy mà vô cùng hối hận, thậm chí còn nhiều lần ngỏ ý hợp tác nhưng Châu Tinh Trì từ chối.

Mỹ nhân gây thất vọng nhất Đạp Gió 2023: U50 sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng phải đi hát hội chợ kiếm sống, từ chối đóng bom tấn màn ảnh khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 3
Từ Hoài Ngọc 'chê' phim của Châu Tinh Trì khiến cô vô cùng hối hận, thậm chí còn nhiều lần ngỏ ý hợp tác nhưng Châu Tinh Trì từ chối 

Sau khi bỏ lỡ Vua Hài Kịch, sự nghiệp của Từ Hoài Ngọc cũng bắt đầu lao đao, lên xuống thất thường. Cô tham gia vào nhiều tác phẩm như Thiên Địa Truyền Thuyết Chi Ngư Mỹ Nhân, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không,… dù thu được một số thành tích nhất định nhưng chẳng có bộ phim nào đại bạo như phim của Châu Tinh Trì. Đã vậy biến cố còn bất ngờ ập đến với Từ Hoài Ngọc khi nhiều tin đồn tiêu cực bủa vây quanh cô, điển hình nhất là việc từ chối nuôi dưỡng ông nội. Năm 2009, Từ Hoài Ngọc còn chọc giận công ty khi từ chối giao lưu với nhà đầu tư, kết quả là bị hạn chế hoạt động, phải gánh một khoản nợ vì vi phạm hợp đồng. Năm 2010, Hoài Ngọc tuyên bố ông chủ công ty có hành vi không đúng mực với mình. Sau một thời gian đấu tố qua lại, cô thua kiện và bị bắt bồi thường, kết quả bản thân ngày càng nghèo túng.

Mỹ nhân gây thất vọng nhất Đạp Gió 2023: U50 sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng phải đi hát hội chợ kiếm sống, từ chối đóng bom tấn màn ảnh khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 4
Sau khi bỏ lỡ Vua Hài Kịch, sự nghiệp của Từ Hoài Ngọc cũng bắt đầu lao đao, lên xuống thất thường

Sự nghiệp của Từ Hoài Ngọc sau này có đạt đến đỉnh cao nhưng lại không mấy suôn sẻ. Đến năm 2008, sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1979 đột nhiên bị chững lại khiến cái tên Hoài Ngọc gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Sau nhiều năm dường như vắng bóng, đến năm 2011, Từ Hoài Ngọc bất ngờ trở lại showbiz, cô quay lại với cuộc họp báo tố cáo ông chủ quản lý Ngô Tố Vọng quấy rối mình. Và sau khi chống cự, Từ Hoài Ngọc liền bị công ty đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật.

Mỹ nhân gây thất vọng nhất Đạp Gió 2023: U50 sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng phải đi hát hội chợ kiếm sống, từ chối đóng bom tấn màn ảnh khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 5
Sau nhiều năm dường như vắng bóng, đến năm 2011, Từ Hoài Ngọc bất ngờ trở lại showbiz 

Mọi tranh chấp giữa Từ Hoài Ngọc và công ty sau đó đã được phán quyết rằng nữ diễn viên sẽ phải bồi thường 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 6,6 tỷ đồng). Khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian khiến nữ diễn viên suy sụp nhất. Cô không có khả năng tài chính để trả khoản bồi thường vì suốt nhiều năm không có nguồn thu nhập.

Đến tháng 6/2016, Từ Hoài Ngọc mới chính thức quay lại sân khấu. Đến tháng 5/2018, cô tổ chức thêm buổi hòa nhạc để kỷ niệm 20 năm ca hát. Dù vậy, mọi nỗ lực hoạt động nghệ thuật của Hoài Ngọc cũng không thể cứu vãn được danh tiếng năm nào của cô. Cô chỉ được xếp vào những sao hạng 4, hạng 5.

Mỹ nhân gây thất vọng nhất Đạp Gió 2023: U50 sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng phải đi hát hội chợ kiếm sống, từ chối đóng bom tấn màn ảnh khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 6
Ở tuổi 41, Từ Hoài Ngọc vẫn sống độc thân cùng với một cô gái nuôi

Ở tuổi 41, Từ Hoài Ngọc vẫn sống độc thân cùng với một cô gái nuôi. Hàng ngày, ngoài những lúc bận rộn với việc ca hát, nữ ca sĩ chăm chỉ tập thể dục để giữ gìn vóc dáng. Chính vì thế mà dù đã ngoài 40 tuổi, Từ Hoài Ngọc vẫn khiến nhiều người ghen tị vì sở hữu nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ. 

Nếu năm xưa Từ Hoài Ngọc không từ chối lời mời của Châu Tinh Trì thì có thể cuộc đời của cô sẽ rẽ sang một hướng khác. Tuy nhiên, dù không còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng có thể thấy, nữ diễn viên hiện tại hạnh phúc với cuộc sống bình yên, tự do tự tại.

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đầy vẻ nhút nhát, thiếu tự tin khiến dân tình không xót xa. Nhiều netizen liên tưởng đến nhân vật Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời cô nàng từng thủ vai.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hoài Ngọc Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ tin tức sao hoa ngữ tin tức sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Thương hiệu Việt 'gây sốt' thảm đỏ Marvel, được báo quốc tế khen hết lời nhờ 1 chi tiết táo bạo

Thương hiệu Việt 'gây sốt' thảm đỏ Marvel, được báo quốc tế khen hết lời nhờ 1 chi tiết táo bạo

Trần Đô Linh: “Ác nữ đẹp nhất màn ảnh”, bén duyên đóng phim chỉ với tấm ảnh căn cước, 'nữ chính' sánh vai cùng nam thần Dương Dương

Trần Đô Linh: “Ác nữ đẹp nhất màn ảnh”, bén duyên đóng phim chỉ với tấm ảnh căn cước, 'nữ chính' sánh vai cùng nam thần Dương Dương

Nguyên nhân tạm hoãn xét xử vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Nguyên nhân tạm hoãn xét xử vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến khiến khán giả xót xa khi xuất hiện tại 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4'

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến khiến khán giả xót xa khi xuất hiện tại 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4'

Thông tin MỚI vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Tìm thấy ADN mẹ chồng cũ ở hiện trường vụ án

Thông tin MỚI vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Tìm thấy ADN mẹ chồng cũ ở hiện trường vụ án

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu