Một nữ minh tinh từ cô bé vô danh khu ổ chuột đến ngọc nữ màn ảnh Hong Kong, đổi đời nhờ lấy đại gia ngồi xe lăn hơn 15 tuổi

Trên màn ảnh TVB nhiều năm về trước, diễn viên Lê Tư luôn được xếp vào danh sách một trong những mỹ nhân hàng đầu của TVB. Cô là mỹ nữ đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong thập niên 1990-2000 và đã lấy cắp đi bao trái tim của nhiều khán giả màn ảnh. Vẻ đẹp của Lê Tư khiến ngọc nữ Trương Bá Chi cũng phải cảm thán với câu nói nổi tiếng: "Ở Hong Kong tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi". Dù đã rời giới giải trí nhiều năm, nhưng cuộc sống hiện tại của Lê Tư vẫn được khán giả hết sức quan tâm.

Tuy xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và được cho là khá khá giả thời bấy giờ, thế nhưng tuổi thơ của nữ diễn viên rất cơ cực vì cha mắc bệnh viên màng não khiến thính giác bị ảnh hưởng, chỉ có hai, ba phần thính lưc, thị lực cũng không tốt nên không thể làm những công việc nặng nhọc. Mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai của mẹ cô khi đó phải làm tài xế chạy xe tải. Sau này, dưới sự dẫn dắt của cô ruột Lê Huyên, Lê Tư bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 14 tuổi để giúp gia đình và lo cho em trai nhỏ hơn cô 4 tuổi được ăn học và cũng từ đó cô đã bắt đầu nghiệp diễn xuất kéo dài gần 23 năm của mình.

Lê Tư có tên tiếng Anh là Gigi Lai, cô sinh ngày 1/10/1971 tại Hong Kong. Lê Tư là cháu gái của nam diễn viên nổi tiếng nhất Hồng Kông Lê Dân Vĩ - người được mệnh danh là cha đẻ của nền điện ảnh Hồng Kông thời bấy giờ. Còn bà nội của cô là ngôi sao điện hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ là nữ diễn viên Hồng Kông Lâm Sở Sở. Cái tên Lê Tư là do cha ruột Lê Trụ đặt tên.

Vẻ đẹp của Lê Tư khiến ngọc nữ Trương Bá Chi cũng phải cảm thán với câu nói nổi tiếng: "Ở Hong Kong tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi"

Sau nhiều năm đóng vai phụ, nhờ nhan sắc "băng thanh ngọc khiết", mái tóc đen láy, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt hut hồn, Lê Tư dần lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim và từ đó nhận được nhiều vai diễn hơn. Cũng bởi "vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành", báo chí Hong Kong từng ưu ái gọi cô là "ái mỹ thần".

Năm 2008, Lê Tư kết hôn cùng tỷ phú Mã Đình Cường. Cuộc hôn nhân của cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía công chúng

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, em trai nữ diễn viên gặp tai nạn và bị liệt thân dưới khiến cô tuyên bố giải nghệ năm 2007 để về tiếp quản công việc quản lý công ty thẩm mỹ của em. Sau đó, năm 2008, nữ diễn viên sinh năm 1971 khiến khán giả ngỡ ngàng khi quyết định lên xe hoa cùng tỷ phú Mã Đình Cường. Vị tỷ phú này hơn cô 15 tuổi và bị khuyết tật ở chân, phải ngồi xe lăn nhưng ông lại xuất thân trong gia tộc giàu có và quyền lực nhất Hong Kong từ những năm 1950. Do vậy cuộc hôn nhân của Lê Tư vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía công chúng, nhiều người cho rằng cô lấy Mã Đình Cường chỉ vì tiền.

Sau hơn 15 năm chung sống, cả hai vẫn hạnh phúc và có 3 cô con gái chung

Vượt qua những định kiến từ dư luận, lê Tư đã chứng minh được cuộc hôn nhân lay động lòng người của mình cùng ông xã tỷ phú. Sau hơn 15 năm chung sống, hai người vẫn hạnh phúc và có 3 cô con gái chung. Được biết, nữ diễn viên từng được Mã Đình Cường tặng du thuyền dài 19 m, trị giá hàng chục triệu USD sau khi sinh đôi vào năm 2010. Gia đình cô đang sống trong biệt thự rộng 800 m2, tầm nhìn hướng ra bến cảng Victoria, được ví như cung điện tại khu vực lân cận Mid-Levels.

Hiện tại, dù đã bước vào tuổi 52 nhưng Lê Tư vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng gợi cảm

Dù bận rộn công việc kinh doanh và chăm sóc chồng con, Lê Tư vẫn luôn dành thời gian chăm sóc bản thân và chỉn chu hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Hiện tại, ở tuổi 52, Lê Tư vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc không tuổi cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình.