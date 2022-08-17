Màn xử lý 'đỉnh cao' của Lưu Diệc Phi tại đêm hội Weibo, suýt vấp té trên thảm đỏ cũng trông rất thần thái

Trong đêm hội điện ảnh Weibo, một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi sự kiện diễn ra phải kể đến đó là Lưu Diệc Phi vì màn xử lý sự cố đỉnh cao của mỹ nhân khiến dân tình thích thú.

Mới đây, trong Đêm hội Điện ảnh Weibo, một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi sự kiện diễn ra phải kể đến đó là Lưu Diệc Phi. Thần Tiên Tỷ Tỷ xuất hiện với bộ trang phục lộng lẫy đã tỏa sáng. Tuy nhiên bộ váy khá cồng kềnh đã khiến nữ diễn viên suýt chút nữa thì vấp té ngay tại thảm đỏ, may mắn là ngay sau đó cô nàng phanh lại kịp. Ngay lúc gặp sự cố Lưu Diệc Phi đã rất bình tĩnh xử lý, sau đó trong lúc đi thảm đỏ còn tự tin đá mắt với khán giả qua ống kính, màn tương tác cực kỳ đáng yêu khiến dân tình đều thích thú.

Thần Tiên Tỷ Tỷ xuất hiện với bộ trang phục lộng lẫy đã tỏa sáng - Ảnh: Internet

Tại đêm hội, diễn viên ‘Mộng Hoa Lục’ đã chọn cho mình chiếc đầm đầy sang trọng đến từ bộ sưu tập Thu Đông 2022 của thương hiệu đình đám Elie Saab, khoe trọn nhan sắc cực phẩm cùng khí chất thanh lịch, quý phái và sang chảnh. Mặc dù xuất hiện sang trọng như một nữ hoàng, song Lưu Diệc Phi lại rất thân thiện và nhiệt tình tương tác với khán giả. Trong lúc nhận phỏng vấn trên thảm đỏ giao lưu, nữ diễn viên đã vẫy tay chào khán giả không ngớt.

Tuy nhiên bộ váy khá cồng kềnh đã khiến Lưu Diệc Phi suýt chút nữa thì vấp té ngay tại thảm đỏ, may mắn là ngay sau đó cô nàng phanh lại kịp - Ảnh: Internet

Được biết, Đêm hội Điện ảnh Weibo 2022 được diễn ra vào ngày 14/8 với sự góp mặt của hàng loạt những tên tuổi đình đám từ đạo diễn, diễn viên đến ca sĩ đều rất quen thuộc với cả khán giả quốc tế. Trong đó, Lưu Diệc Phi, Châu Đông Vũ, Vương Nhất Bác, Mao Hiểu Đồng... và rất nhiều những ngôi sao Cbiz được đông đảo khán giả yêu mến đều xuất hiện đông đủ.

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'? Sau thành công từ những bộ phim truyền hình, Vương Nhất Bác chuyển hình đóng liên tiếp mấy phim điện ảnh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phim điện ảnh nào của mỹ nam công chiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/man-xu-ly-dinh-cao-cua-luu-diec-phi-tai-dem-hoi-weibo-suyt-vap-te-tren-tham-do-cung-trong-rat-than-thai-492594.html