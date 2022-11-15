Lý do Tô Hữu Bằng từ chối lời mời đi ăn của Ngô Kỳ Long

Mới đây, Lưu Thi Thi tiết lộ Ngô Kỳ Long từng rủ Tô Hữu Bằng cùng ăn mừng chiến thắng nhưng bị anh từ chối.

Mới đây, Lưu Thi Thi chia sẻ với truyền thông, cô và Ngô Kỳ Long thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ màn biểu diễn của Tô Hữu Bằng trong chương trình Anh trai vượt mọi chông gai. Cả hai vui mừng khi nam diễn viên giành được chức vô địch. Vì vậy, Ngô Kỳ Long đã rủ Tô Hữu Bằng cùng ăn mừng chiến thắng nhưng bị anh từ chối.

Lưu Thi Thi cho biết, Tô Hữu Bằng không muốn gặp mặt Ngô Kỳ Long vì sợ bị chồng cô đưa đi xem mắt và bắt chiêu đãi. "Anh ấy bảo, lần nào gặp mặt Kỳ Long cũng bị đưa vào thế gặp mặt đối tượng khác giới, không thì là người trả tiền. Anh ấy nghi ngờ cuộc gặp gỡ lần này lấy danh nghĩa là ăn mừng chiến thắng nhưng cuối cùng bản thân vẫn là người thanh toán nên từ chối Kỳ Long", nữ diễn viên sinh năm 1987 vui vẻ nói.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên hài hước cho biết mục đích thực sự của Ngô Kỳ Long khi mời Tô Hữu Bằng đi ăn là vì muốn "Ngũ A Ca" lăng xê mình. "Chồng tôi muốn nịnh bợ anh Bằng để anh ấy sau này có chương trình hay như Anh trai vượt mọi chông gai thì giới thiệu Kỳ Long cho tổ sản xuất. Sau nhiều lần bị 'lừa', anh Bằng đã cảnh giác chồng tôi", Lưu Thi Thi chia sẻ.

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, nổi danh từ năm 15-16 tuổi khi là thành viên của nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội. Danh tiếng anh lan xa khắp châu Á với tác phẩm kinh điển Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt.

Hiện tại, trong nhóm chỉ có Ngô Kỳ Long đã yên bề gia thất bên người đẹp Lưu Thi Thi. Tô Hữu Bằng vẫn giữ được nét trẻ trung, có sự nghiệp thành công với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Trần Chí Bằng tham gia nhiều game show giải trí.

Ngô Kỳ Long từng cho biết 3 thành viên của Tiểu Hổ Đội hiếm có cơ hội tụ họp với nhau vì công việc và cuộc sống riêng bận rộn. Tuy nhiên, họ luôn dành cho nhau một tình cảm đặc biệt, trân trọng kỷ niệm quá khứ và ủng hộ hành trình tương lai. Họ vẫn thân thiết sau hơn 30 năm nổi tiếng.

Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi 'đốn tim' người hâm mộ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào tại phim trường Lưu Thi Thi khiến người hâm mộ phải ghen tị ra mặt khi được ông xã Ngô Kỳ Long hết mực chăm sóc, thể hiện tình cảm ở phim trường.

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