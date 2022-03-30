Lý do Rosé (BLACKPINK) hứng chịu bình luận ác ý từ fan Lisa... "bạn bè giả tạo"

Sao quốc tế 30/03/2022 20:16

Chỉ vì chúc mừng sinh nhật muộn, Rosé bị fan Lisa chỉ trích là "người bạn giả tạo", sau đó nhiều người hâm mộ đã để lại lời nhắn động viên cô nàng.

Fan hâm mộ của Lisa (Blackpink) đã để lại những bình luận ác ý trên Instagram của Rosé.

Gần đây, một số bình luận khiếm nhã xuất hiện trên trang cá nhân của Rosé, đi kèm các biểu tượng cảm xúc nôn mửa và con rắn.

Lý do Rosé (BLACKPINK) hứng chịu bình luận ác ý từ fan Lisa... 'bạn bè giả tạo' - Ảnh 1

Nguyên nhân là do Rosé đã không chúc mừng sinh nhật Lisa vào ngày 27 tháng 3.

"Hậu cung" của Lisa đã để lại những những bình luận tiêu cực như: "Cô đúng là một người bạn giả tạo"; "Làm sao cô lại có thể quên sinh nhật của bạn mình được chứ?" Hầu hết các bình luận được viết bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, Rosé (hiện đang ở Mỹ) được biết có chúc mừng sinh nhật Lisa hơi muộn theo giờ địa phương. Nguyên nhân là do cô nàng bị jet lag (một dạng rối loạn giấc ngủ tạm thời). 

Sau lời chúc mừng của Rosé, những bình luận "khủng bố" đã dừng lại, fan hâm mộ để lại bình luận tích cực hơn cho Rosé, chẳng hạn như: "Chúng mình yêu cậu", "Mình hy vọng cậu không để tâm đến mấy lời bình luận ác ý của những người thiếu lịch sự ".

Theo Korea Dispatch 

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây

Mỹ nhân "Trò chơi con mực" vừa đăng tải những khoảnh khắc tận hưởng cùng bạn bè tại LA, Mỹ. Trong các bức ảnh cô nàng tự tin khoe thân hình thon gọn, gợi cảm khiến fan đứng ngồi không yên.

Xem thêm
Từ khóa:   Rosé (Black Pink) Lisa (BLACKPINK) sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây

Will Smith 'lên bài' xin lỗi về hành vi đánh người tại lễ trao giải Oscar 2022: "Tôi đã đi quá giới hạn"

Will Smith 'lên bài' xin lỗi về hành vi đánh người tại lễ trao giải Oscar 2022: "Tôi đã đi quá giới hạn"

Gác lại drama 'choảng nhau' của Will Smith, cư dân mạng ấm lòng trước hình ảnh đẹp gây xúc động của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscars 2022

Gác lại drama 'choảng nhau' của Will Smith, cư dân mạng ấm lòng trước hình ảnh đẹp gây xúc động của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscars 2022

Trước thềm đám cưới thế kỷ, chị đẹp Son Ye Jin bật mí chiêu make up hack tuổi cực khéo cho nàng 35+

Trước thềm đám cưới thế kỷ, chị đẹp Son Ye Jin bật mí chiêu make up hack tuổi cực khéo cho nàng 35+

Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh hé lộ tiêu chí chọn bạn trai của mình

Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh hé lộ tiêu chí chọn bạn trai của mình

BTS JungKook dương tính với covid-19, liệu 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64?

BTS JungKook dương tính với covid-19, liệu 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64?

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 15 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 31 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 34 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 53 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào