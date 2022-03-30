Lý do Rosé (BLACKPINK) hứng chịu bình luận ác ý từ fan Lisa... "bạn bè giả tạo"

Chỉ vì chúc mừng sinh nhật muộn, Rosé bị fan Lisa chỉ trích là "người bạn giả tạo", sau đó nhiều người hâm mộ đã để lại lời nhắn động viên cô nàng.

Fan hâm mộ của Lisa (Blackpink) đã để lại những bình luận ác ý trên Instagram của Rosé.

Gần đây, một số bình luận khiếm nhã xuất hiện trên trang cá nhân của Rosé, đi kèm các biểu tượng cảm xúc nôn mửa và con rắn.

Nguyên nhân là do Rosé đã không chúc mừng sinh nhật Lisa vào ngày 27 tháng 3.

"Hậu cung" của Lisa đã để lại những những bình luận tiêu cực như: "Cô đúng là một người bạn giả tạo"; "Làm sao cô lại có thể quên sinh nhật của bạn mình được chứ?" Hầu hết các bình luận được viết bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, Rosé (hiện đang ở Mỹ) được biết có chúc mừng sinh nhật Lisa hơi muộn theo giờ địa phương. Nguyên nhân là do cô nàng bị jet lag (một dạng rối loạn giấc ngủ tạm thời).

Sau lời chúc mừng của Rosé, những bình luận "khủng bố" đã dừng lại, fan hâm mộ để lại bình luận tích cực hơn cho Rosé, chẳng hạn như: "Chúng mình yêu cậu", "Mình hy vọng cậu không để tâm đến mấy lời bình luận ác ý của những người thiếu lịch sự ".

Theo Korea Dispatch

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây Mỹ nhân "Trò chơi con mực" vừa đăng tải những khoảnh khắc tận hưởng cùng bạn bè tại LA, Mỹ. Trong các bức ảnh cô nàng tự tin khoe thân hình thon gọn, gợi cảm khiến fan đứng ngồi không yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-rose-blackpink-hung-chiu-binh-luan-ac-y-tu-fan-lisa-ban-be-gia-tao-459048.html