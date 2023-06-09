Lưu Thi Thi nhận được loạt ý kiến tích cực trong phim mới, nam chính lại gây thất vọng vì điều này

Hồ yêu tiểu hồng nương – Trúc nghiệp là dự án truyền hình được mong đợi nhất của Lưu Thi Thi hiện nay.

Sau thời gian dài úp mở khiến người hâm mộ chờ đợi mòn mỏi, nàng tiểu hoa 85 Lưu Thi Thi đã chính thức xác nhận đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim cổ trang tiên hiệp mới Hồ yêu tiểu hồng nương - Trúc nghiệp. Dự án mới đây cũng đã chính thức khởi quay. Trong các bức ảnh hậu trường được cư dân mạng chụp lại, bà xã Ngô Kỳ Long được khen ngợi không ngớt nhờ tạo hình giống tới 90% so với nhân vật trong bản gốc.

Lưu Thi Thi được khen ngợi ngoại hình giống như bản gốc đến 90% Với vẻ đẹp tràn đầy "tiên khí" của Lưu Thi Thi, có thể nhận thấy mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều giống như Đông Phương Hoài Trúc bước ra từ truyện tranh. Điều này làm cư dân mạng và cả các fan của tác phẩm gốc đều đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này. Mặc dù đoàn làm phim vẫn chậm chạp không tuyên bố danh tính nam chính, nhưng các hình ảnh hậu trường bị lộ ra đã cho thấy người đảm nhiệm vai diễn Vương Quyền Bá Nghiệp chính là nam diễn viên Trương Vân Long.

Trương Vân Long chính là người đảm nhận vai nam chính trong dự án lần này Trước đó, có tin đồn nhà sản xuất muốn để Trần Hiểu đảm nhận vai diễn này, nhưng sau đó anh đã khéo léo từ chối vì cho rằng bản thân quá tuổi, không còn phù hợp đóng phim tiên hiệp nữa. Cuối cùng người đóng chung với Lưu Thi Thi lại là "cựu đàn em" của Dương Mịch. Tạo hình của Trương Vân Long hoàn toàn trái ngược so với nhân vật trong nguyên tác Trương Vân Long trên trường quay mặc trang phục màu vàng đen, tuy rằng khuôn mặt đẹp trai khó phủ nhận nhưng lại khiến không ít cư dân mạng thất vọng vì trong nguyên tác, Vương Quyền Bá Nghiệp là một kiếm khách, thường xuyên mặc trang phục màu sáng chủ đạo, hoàn toàn đối lập với tạo hình của nam diễn viên. Ảnh minh họa: Internet Sau khi Trần Hiểu từ chối tham gia dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên phía đoàn làm phim chỉ còn cách dùng tên tuổi của nhiều sao nam khác để cọ nhiệt và đối phó với các nhà đầu tư. Từ việc này, khán giả cho rằng vị thế của Lưu Thi Thi trong dàn tiểu hoa 85 kém thấy rõ. Dù không quá nổi bật trong vài năm qua nhưng cái tên Lưu Thi Thi vẫn nắm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả Dự án phim truyền hình chiếu mạng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp được kỳ vọng rất cao vì sở hữu đội ngũ sản xuất hàng đầu trong ngành Hằng Tinh Dẫn Lực (Trách Em Quá Mức Xinh Đẹp, Thương Lan Quyết, Bảy Kiếp May Mắn,...). Chưa kể, dù không quá nổi bật trong vài năm qua nhưng cái tên Lưu Thi Thi vẫn nắm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả và sức ảnh hưởng nhất định trong giới giải trí Hoa ngữ.

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