Loạt ảnh chụp lén 'vạch trần' nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến trái chiều về nhan sắc Lưu Diệc Phi, nhất là khi cô để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt và vóc dáng. Mới đây, bộ ảnh chụp vội của Lưu Diệc Phi trên phim trường Thần Điêu Đại Hiệp cách đây 17 năm đã chứng minh nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" của nữ diễn viên.

Từ trước đến hiện tại, nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi ở một đẳng cấp khác so với các diễn viên cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, nhờ quốc dân độ cao, cùng khí chất thoát tục hiếm thấy.

Được biết đến nhiều nhất thông qua bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh, cư dân mạng vừa lan truyền loạt ảnh hậu trường hiếm hoi của “thiên tiên” Lưu Diệc Phi.

Thời điểm nhận lời mời đóng Tiểu Long Nữ, Lưu Diệc Phi mới chỉ 17 tuổi nên mang dáng vẻ trong trẻo, ngây thơ. Thế nhưng khí chất thanh lãnh tựa tiên tử của cô nàng lại chẳng hề nhạt nhòa mà còn khiến người khác nhớ mãi không quên. Đây cũng là một trong những vai diễn ấn tượng nhất sự nghiệp của thần tiên tỷ tỷ.

Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi đọc kịch bản, trao đổi với đạo diễn và các thành viên trong ê-kíp. Dù bị chụp lén nhưng nhan sắc “thần tiên tỷ tỷ” vẫn sáng bừng mọi khung hình.

Nữ diễn viên khoe góc nghiêng cực phẩm, làn da trắng sáng cùng khí chất của một đại mỹ nhân. Đặc biệt, mẹ của Lưu Diệc Phi cũng có mặt tại phim trường, bà khoe nhan sắc mỹ miều không thua kém con gái.

Bên cạnh những giây phút căng thẳng chuẩn bị cho set quay, Lưu Diệc Phi cùng dành thời gian thư giãn bên những chú cún con tại phim trường. Ngoài lời khen cho vẻ ngoài của Lưu Diệc Phi, netizen còn công nhận, nhan sắc của cô bỏ xa các đồng nghiệp cùng lứa.