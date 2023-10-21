Loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất biến theo thời gian của Lưu Diệc Phi, dân tình khen 'vừa đẹp vừa biết hưởng thụ cuộc sống'

Sao quốc tế 21/10/2023 17:07

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi cũng trở thành chuẩn mực sắc đẹp của làng giải trí với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ".

Trước đó, cư dân mạng phát hiện, đoạn quảng cáo du lịch của Lưu Diệc Phi vừa được phát sóng ngay tại địa điểm tổ chức trận đấu trước mùa giải NBA (National Basketball Association - Giải bóng rổ Nhà nghề Bắc Mỹ) gần đây ở Abu Dhabi (thủ đô của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất).

 

Giá quảng cáo trên sân đấu NBA rất đắt. Theo một số thông tin, để có khoảng 30 giây quảng cáo tại địa điểm này, nhãn hàng sẽ phải chi trả lên tới 6 triệu đô la Mỹ. Đoạn quảng cáo của Lưu Diệc Phi nằm trong chiến dịch quảng bá du lịch cho Abu Dhabi. Nữ diễn viên được Cục Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi mời làm đại sứ trải nghiệm du lịch. 

Không chỉ trên sân NBA mà hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" còn xuất hiện ở khắp nơi trên toàn thế giới, nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng đưa tin về sự kiện này.

Loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất biến theo thời gian của Lưu Diệc Phi, dân tình khen 'vừa đẹp vừa biết hưởng thụ cuộc sống' - Ảnh 1

Mới đây, nhiều người hâm mộ không khỏi choáng ngợp trước loạt ảnh của nàng đại sứ du lịch đăng tải trên trang cá nhân Weibo. Chính vì vậy, nhiều người không thể phủ nhận nhan sắc của Lưu Diệc Phi trở thành chuẩn mực sắc đẹp của làng giải trí với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ".

Loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất biến theo thời gian của Lưu Diệc Phi, dân tình khen 'vừa đẹp vừa biết hưởng thụ cuộc sống' - Ảnh 2Loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất biến theo thời gian của Lưu Diệc Phi, dân tình khen 'vừa đẹp vừa biết hưởng thụ cuộc sống' - Ảnh 3

Không chỉ nổi bật về nhan sắc, Lưu Diệc Phi còn được biết đến là một trong số ít sao Hoa ngữ có học lực đáng ngưỡng mộ. Cô nàng được đánh giá là một trong những người đẹp sở hữu IQ cao. Những bài phỏng vấn của Lưu Diệc Phi trên các bìa tạp chí nhận được phản ứng tích cực của mọi người vì những chia sẻ đầy sự hiểu biết.

Đặc biệt, "Thần tiên tỷ tỷ" còn thành thạo tiếng Anh, có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật, Pháp và Hàn Quốc. Một trong những thói quen giúp nữ diễn viên có thành tích học tập này là đọc sách. Lưu Diệc Phi từng chia sẻ cô đọc sách 3 giờ mỗi ngày. Mỗi khi đi quay phim, cô đều mang theo sách, tranh thủ đọc lúc rảnh rỗi.

Loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất biến theo thời gian của Lưu Diệc Phi, dân tình khen 'vừa đẹp vừa biết hưởng thụ cuộc sống' - Ảnh 4Loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất biến theo thời gian của Lưu Diệc Phi, dân tình khen 'vừa đẹp vừa biết hưởng thụ cuộc sống' - Ảnh 5

Hiện tại, tài nguyên này của Lưu Diệc Phi là độc nhất vô nhị, chưa một ngôi sao Cbiz nào từng đạt được trước đây. Sau khi góp mặt trong những bộ phim Hollywood, đặc biệt là làm công chúa Disney, đóng chính trong phim điện ảnh Mulan thì độ nổi tiếng của Lưu Diệc Phi đã vươn tầm quốc tế chứ không chỉ gói gọn trong showbiz Hoa ngữ nữa.

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