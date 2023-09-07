Lâm Chí Dĩnh lộ vết sẹo dài trên mặt, cùng di chứng nghiêm trọng này sau tai nạn

Sao quốc tế 07/09/2023 14:30

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh đã xuất hiện trong một buổi họp báo về chương trình từ thiện ở Đài Loan (Trung Quốc).

Xuất hiện tại buổi họp báo với mái tóc vuốt ngược, Lâm Chí Dĩnh để lộ gương mặt điển trai dù đã bước sang tuổi U50. Song, do để kiểu tóc này, nên Lâm Chí Dĩnh đã vô tình để lộ vết sẹo dài trên trán. Vết sẹo được cho là hình thành từ sau vụ tai nạn nghiêm trọng 1 năm trước.

Lâm Chí Dĩnh lộ vết sẹo dài trên mặt, cùng di chứng nghiêm trọng này sau tai nạn - Ảnh 1Lâm Chí Dĩnh lộ vết sẹo dài trên mặt, cùng di chứng nghiêm trọng này sau tai nạn - Ảnh 2

Trong sự kiện, Lâm Chí Dĩnh cũng có chia sẻ về những di chứng bản thân phải đối mặt sau vụ tai nạn. Theo Lâm Chí Dĩnh, thời điểm tỉnh lại sau khi hôn mê từ vụ tai nạn, đôi mắt của anh gần như mù tạm thời, tầm nhìn mờ đi, dùng điện thoại ở cự ly gần cũng không thể nhìn rõ.

 

Bên cạnh đó, sau 2 tuần điều trị tích cực, sức khỏe của anh dần hồi phục, tuy nhiên độ nhận biết và các hoạt động chân tay không còn được suôn sẻ như trước. Nam tài tử cho biết, anh phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể hoạt động lại được bình thường.

Lâm Chí Dĩnh lộ vết sẹo dài trên mặt, cùng di chứng nghiêm trọng này sau tai nạn - Ảnh 3

Vào tháng 7/2022, Lâm Chí Dĩnh và con trai gặp tai nạn giao thông khi đang di chuyển trên đường. Chiếc xe ô tô Lâm Chí Dĩnh điều khiển lao thẳng vào cột giao thông và bốc cháy. May thay, hai bố con Lâm Chí Dĩnh được người dân xung quanh đưa ra khỏi xe kịp thời. Lâm Chí Dĩnh bị thương nghiêm trọng ở đầu, hôn mê. Về phần con trai nam tài tử, cậu bé bị thương nhẹ và hoảng loạn.

 

Sau đó, Lâm Chí Dĩnh được điều trị ở bệnh viện suốt một thời gian dài. Do bị thương ở mặt nên Lâm Chí Dĩnh phải trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh hình. May là gương mặt nam tài tử không thay đổi quá nhiều. Hiện tại, sau hơn 1 năm từ vụ tai nạn, Lâm Chí Dĩnh đã trở lại làng giải trí tiếp tục công việc.

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