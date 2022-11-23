Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau

Sao quốc tế 23/11/2022 13:16

Khoảnh khắc Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ cùng chơi bóng rổ khiến dân tình không khỏi choáng ngợp.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh 2 nam thần được quan tâm nhất hiện nay là Trần Phi VũVương Hạc Đệ cùng nhau chơi bóng rổ. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, đặc biệt là khiến fan hâm mộ của cả hai vô cùng thích thú.

Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau - Ảnh 1

Được biết, đây là khoảnh khắc từ nhiều năm trước, cả Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ đều chưa nổi tiếng và được quan tâm nhiều như hiện tại. Cư dân mạng đều bày tỏ sự bất ngờ thì ra, hai nam diễn viên đã sớm quen biết nhau, đều có chung sở thích chơi bóng rổ, ai cũng phải tấm tắc "quả là trai đẹp thường chơi chung với nhau".

Theo nhiều thông tin, mỗi lần đi quay phim, Vương Hạc Đệ còn lập hẳn đội bóng rổ trong đoàn. Không những vậy, khi có thời gian rảnh rỗi, sao nam Thương Lan Quyết thường hẹn bạn bè cùng nhau chơi bóng rổ, trong đó còn có nhiều sao nam khác chẳng hạn như Vương An Vũ.

Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau - Ảnh 2

Về phía Trần Phi Vũ , anh chàng cũng rất yêu thích bóng rổ, thậm chí,trong thời gian quay phim tại trường học, anh chàng không ngại chơi chung với các nam sinh khác sau khi quay phim xong. 

Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau - Ảnh 3

Một số fan còn phát hiện ra điểm trùng hợp thú vị khác là nếu Trần Phi Vũ được nhớ đến với tên gọi "mỏ hỗn" khi vào vai Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em thì Vương Hạc Đệ cũng không kém cạnh khi hóa thân vào một Nguyệt Tôn ngang ngạnh, bất chấp lý lẽ trong Thương Lan Quyết. Cả được ví như những nam chính "mỏ hỗn" nhất nhì màn ảnh xứ Trung, chính vì thế, fan liền trêu chọc có lẽ trận bóng đó sẽ rất căng thăng thì không ai chịu thua ai. 

Ngoài điểm chung đều có sở thích chơi bóng rổ, ít ai biết rằng giữa Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ còn có một điểm tương đồng khác đó là cả hai đều từng thủ vai nam chính Ninh Khuyết trong bộ phim cổ trang Tương Dạ, trong đó Trần Phi Vũ đóng phần một còn Vương Hạc Đệ đóng phần hai.

Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau - Ảnh 4

Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau - Ảnh 5

Kể từ thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã thăng tiếng vượt bậc trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Nam diễn viên liên tục nhận về những hợp đồng quảng cáo, cũng như kịch bản phim. Gần đây nhất, có thể nói là vai nam chính trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ Trêu Nhầm) đóng cùng Bạch Lộc vừa được khai máy mới đây. Trong những cảnh quay đầu tiên, Vương Hạc Đệ lại một lần nữa "đốn tim" fan bởi khí chất tổng tài như nam thần trong tiểu thuyết, cùng với đó nhan sắc đỉnh cao khó lòng rời mắt. 

Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau - Ảnh 6

Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau - Ảnh 7

Về Trần Phi Vũ, sau khi Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em lên sóng, nhờ diễn xuất tròn vai cộng thêm tạo hình như Lý Tuân thực thụ từ tiểu thuyết bước ra, mức độ nổi tiếng của Trần Phi Vũ tăng cao chóng mặt. Có thể khẳng định, sau nhiều năm loay hoay trong sự nghiệp, "thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ đã mở ra đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau - Ảnh 8

Khoảnh khắc 'náo loạn' hội fangirl: 2 trai đẹp hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay cùng chơi bóng rổ, đã đẹp trai lại còn chơi với nhau - Ảnh 9

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em: Trần Phi Vũ thành công chinh phục khán giả thông qua diễn xuất 'lợi hại' bằng ánh mắt

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em: Trần Phi Vũ thành công chinh phục khán giả thông qua diễn xuất 'lợi hại' bằng ánh mắt

Có thể nói, nhờ vai diễn Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em mà Trần Phi Vũ ngày càng vụt sáng, đồng thời chứng minh được khả năng diễn xuất của mình.

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