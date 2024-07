Khó khăn trong việc chuyển hình, Dương Tử diễn xuất ngày càng rập khuôn, biểu cảm cứng đờ trong Trường Tương Tư 2

Thất bại của Trường Tương Tư 2 đã cho thấy vùng an toàn của Dương Tử cũng đang dần thiếu an toàn. Không phải Dương Tử không thể đóng phim cổ trang nữa mà vì diễn xuất của cô ngày càng rập khuôn, biểu cảm hạn chế do gương mặt đơ cứng.

Những năm qua, Dương Tử đóng rất nhiều phim hiện đại nhưng thành tích cô đạt được lại không quá nổi bật. Nữ Bác Sĩ Tâm Lý là dự án chuyển hình của Dương Tử, hình tượng nữ chính được đánh giá có chiều sâu hơn hẳn so với những nhân vật mà cô từng đảm nhận. Chỉ có điều, ngôi sao sinh năm 1992 này không “cân” nổi vai diễn, gương mặt đơ cứng chẳng có mấy biểu cảm, đọc thoại như trả bài đã khiến cô nhận phải nhiều phản hồi tiêu cực. Bên cạnh đó, bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu lên sóng hồi đầu năm nay cũng là một ví dụ điển hình cho khả năng gánh phim hiện đại chỉ ở mức trung bình của Dương Tử. Rating bộ phim chỉ quanh quẩn ở mức 0.2%, kịch bản nhàm chán và diễn xuất của cô lại tiếp tục bị phàn nàn. Trong khi đó, Thừa Hoan Ký là phim hiện đại có thành tích tốt nhất của Dương Tử trong mấy năm qua khi rating trung bình vượt ngưỡng 1.7%. Nhưng khán giả cho rằng vai diễn của Dương Tử không đặc sắc, vẫn đi theo lối mòn cũ và không tạo được nhiều điểm nhấn bằng nữ phụ Hà Trại Phi. Gần đây nhất, trong bộ phim Trường Tương Tư 2 đang chiếu, cảnh khóc của Dương Tử khi nhân vật Tiểu Yêu gặp lại mẹ khiến khán giả phàn nàn. Vốn dĩ đây là một cảnh cảm động nhưng nữ diễn viên nổi tiếng lại “copy – paste” cảnh khóc từ các bộ phim trước đó để áp dụng vào Trường Tương Tư 2. Cô vẫn nhắm mắt và gào khóc, đến độ “ngũ quan bay loạn” nhưng lại không đem đến được cảm xúc gì do gương mặt cứng đờ. Hiện tại, Dương Tử chỉ đành trông chờ vào Quốc Sắc Phương Hoa thôi, nếu bộ phim này thất bại thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp tương lai của nữ diễn viên. Thành tích Trường Tương Tư 2 'một đường đi xuống', Dương Tử đã mất khả năng 'gánh phim'? Mở đầu vô cùng thuận lợi nhưng càng chiếu Trường Tương Tư 2 lại có dấu hiệu giảm nhiệt, sự chú ý mà khán giả dành cho phim cũng không còn lớn như thời gian đầu, so với hiệu ứng bùng nổ của mùa 1 lại "một đường đi xuống". https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-khan-trong-viec-chuyen-hinh-duong-tu-dien-xuat-ngay-cang-rap-khuon-bieu-cam-cung-o-trong-truong-tuong-tu-2-691826.html Theo Toàn Chiêu Di (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-khan-trong-viec-chuyen-hinh-duong-tu-dien-xuat-ngay-cang-rap-khuon-bieu-cam-cung-o-trong-truong-tuong-tu-2-691826.html