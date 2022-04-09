Jung Ho Yeon khoe thân hình "siêu mỏng" cùng cơ bụng rắn chắc, tỷ lệ "thần thánh" này đúng là không đùa được

Sao quốc tế 09/04/2022 12:23

Jung Ho Yeon mới đây tiếp tục làm fan hâm mộ "xịt máu mũi" với những bức ảnh khoe thân hình gọn gàng cùng cơ bụng săn chắc. Được biết, bí quyết để có thân hình mảnh mai như vậy là nhờ tập pilates.

Vào ngày 8, Jung Ho Yeon đã đăng tải một vài bức ảnh của brand thời trang mà cô ấy là người mẫu đại diện lên Instagram cá nhân.

Jung Ho Yeon khoe thân hình 'siêu mỏng' cùng cơ bụng rắn chắc, tỷ lệ 'thần thánh' này đúng là không đùa được - Ảnh 1

Jung Ho Yeon khoe thân hình 'siêu mỏng' cùng cơ bụng rắn chắc, tỷ lệ 'thần thánh' này đúng là không đùa được - Ảnh 2

Trong các bức ảnh, Jung Ho Yeon tạo dáng ngồi quyến rũ và gợi cảm. Cô tự tin khoe cánh tay gầy và thân hình mảnh mai không chút mỡ thừa. Jung Ho Yeon cũng "tiện" khoe luôn cơ bụng săn chắc của mình. Trong bức ảnh khác, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào máy ảnh với biểu cảm mơ màng, cánh tay để trên đầu gối trông cực quyến rũ.

Jung Ho Yeon đã trở thành một ngôi sao toàn cầu vào năm ngoái thông qua bộ phim truyền hình ăn khách "Squid Game" của Netflix. Gần đây, cô ấy cũng đã được chọn vào vai chính trong bộ phim mới của Joe Talbot "The Governess" và tiếp tục các hoạt động của mình tại Hoa Kỳ.

Jung Ho Yeon khoe thân hình 'siêu mỏng' cùng cơ bụng rắn chắc, tỷ lệ 'thần thánh' này đúng là không đùa được - Ảnh 3

Để có thể sở hữu thân hình đáng mơ ước như thế, diễn viên họ Jung cho biết đó là thành quả của việc kiên trì tập pilates. Cô tập pilates 6 ngày/tuần. Bài tập này được nhiều nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ xứ kim chi ưa chuộng. Nó có tác động mạnh lên toàn bộ nhóm cơ trên cơ thể nên mang lại hiệu quả giảm cân toàn thân cao. Luyện tập kiên trì phương pháp này sẽ giúp bạn có thân hình săn chắc, không mỡ thừa. Được biết, hiện tại vòng eo của cô chỉ có 51 cm.

Theo New1korea

 

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Từ khóa:   Jung Ho Yeon sao Hàn body sao Hàn

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