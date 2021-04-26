Hot girl ảnh nóng có vòng một cup G: 'Chóng mặt' nhận đơn đặt hàng khi tự 'rao bán' mình trên mạng

Sao quốc tế 26/04/2021 05:46

Sở hữu một gương mặt quá xinh xắn cùng thân hình gợi cảm nhưng "hot girl ảnh nóng" Itokamiki vẫn "ế". Vì vậy, cô nàng quyết định thân chinh "rao bán" bản thân với lời chào mời ấn tượng "cao 1m65, nặng 45kg, vòng một cup G".

Gần đây, cộng đồng mạng được phen "lao đao" trước mẫu quảng cáo "khác người", không phải là "Nhà tôi 3 đời..." mà là tin "tự rao bán" mình của cô nàng Itokamiki. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nàng hot girl ảnh nóng đã không ngần ngại show body quyến rũ kèm theo lời chào mời: "Cao 1m65, nặng 45kg, vòng một cup G nhưng đang không biết hẹn hò với ai" (nguyên văn tiếng Nhật được dịch).

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Lời chào mời hết sức ấn tượng cùng vòng 1 cup G 'hoành tráng' của Itokamiki - Ảnh: Internet

Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng, vì từ trước đến nay chưa có tiền lệ hot girl, người mẫu tự rao bán mình như vậy. Chỉ ít giờ sau đó, Itokamiki đã phải bối rối vì lượng inbox cô nhận về vô cùng lớn. Hàng nghìn "đơn đặt hàng" của thanh niên đã được gửi đến chờ cô nàng xét duyệt.

Vốn là hot girl sở hữu lượng fan đông đảo "bậc nhất" nên chẳng cần đến bài tuyển người yêu thì cô nàng cũng nổi "như cồn" trên mạng xã hội. Được biết, nghề nghiệp trước kia của Itokamiki là giáo viên mầm non. Nhưng về sau, cô nàng nhận ra mình không thật sự hợp với công việc này, nên Itokamiki đã quyết định "chuyến hướng" vào công việc như hiện tại.

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Cô nàng sở hữu thân hình quyến rũ cùng vòng 1 cup G 'trĩu nặng' - Ảnh: Internet
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Vốn là hot girl sở hữu lượng fan đông đảo 'bậc nhất' nên chẳng cần đến bài tuyển người yêu thì cô nàng cũng nổi 'như cồn' trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
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Ngoài thân hình bốc lửa thì nhan sắc của Itokamiki cũng được xếp vào hàng 'mỹ nữ' - Ảnh: Internet

Ngoài thân hình bốc lửa thì nhan sắc của Itokamiki cũng được xếp vào hàng "mỹ nữ". Cô nàng sở hữu đôi mắt to tròn, mơ mộng, cùng khuôn mặt góc cạnh thon gọn. Vì thế ngay khi đăng tải thông tin "tuyển người yêu" cô nàng đã nhanh chóng "gây sốt" cả cõi mạng.

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