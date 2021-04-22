Sụp đổ hoàn toàn trước dung nhan chưa qua chỉnh sửa của mỹ nhân Diên Hi Công Lược

Sao quốc tế 22/04/2021 16:05

Vẫn luôn được mệnh danh là người đẹp không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ nhưng ở tuổi 42, mỹ nhân Tần Lam lại lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác.

Tần Lam sinh năm 1979, cô là diễn viên được nhiều người yêu mến tại Trung Quốc. Tần Lam từng gây ấn tượng với vai diễn Tri Họa trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3 và đặc biệt nổi tiếng với vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu trong Diên Hi Công Lược.

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 Sự nghiệp của Tần Lam cực kỳ thành công sau vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu

Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng Tần Lam vẫn luôn khiến người khác phải đố kỵ vì sự trẻ trung của mình. Cô được đánh giá là một trong những quý cô độc thân được nhiều người săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng mới đây, một vài tấm hình chưa qua chỉnh sửa của Tần Lam được cộng đồng mạng đăng tải và ngay lập tức trở thành chủ đề được bình luận nhiều nhất trên các diễn đàn.

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 Những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Tần Lam khiến nhiều người thất vọng

Mỹ nhân Diên Hi Công Lược trông khá xuống sắc, mặt đầy nếp nhăn, lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Những hình ảnh này khác xa so với những tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng của Tần Lam.

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 Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng Tần Lam vẫn được xem là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz

Ngoài các vai diễn, Tần Lam còn từng dành cả thanh xuân của mình cho nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Có nhiều nguồn tin cho hay, Tần Lam và Huỳnh Hiểu Minh từng hẹn hò, mặc dù khi đó cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ nhưng cuối cùng hai người vẫn chia tay trong tiếc nuối.

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Từ khóa:   Diên Hi Công Lược mỹ nhân Diên Hi Công Lược Huỳnh Hiểu Minh

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