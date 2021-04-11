'Dàn phi tần’ Diên Hi Công Lược hội tụ, Càn Long Nhiếp Viễn chỉ biết nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ

'Các bà vợ' của Càn Long Nhiếp Viễn trong Diên Hi Công Lược có màn hội tụ đầy bất ngờ khiến nam diễn viên phải nhờ đến sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.
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Tối 10/4, Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn, Đàm Trác bất ngờ chia sẻ hình ảnh dàn mỹ nhân Diên Hi Công Lược hội tụ và nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Theo đó, Hoàng hậu Phú Sát Tần Lam, Cao quý phi Đàm Trác cùng Lệnh phi Ngụy Anh Lạc đã có màn hội tụ đầy bất ngờ tại một sự kiện.
Không chỉ vậy, sự tương tác giữa các diễn viên trong phim khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước lần hội tụ này của “các phi tần”, nam diễn viên Nhiếp Viễn – người đóng vai Càn Long trong Diên Hi Công Lược đã có những động thái mới, anh đăng trên trang cá nhân với nội dung: “Bạn nào nhiệt tình photoshop ghép hình tôi lên với” và chia sẻ lại một tấm hình của 3 người đẹp. Không thể ngờ rằng, rất nhiều người đã giúp Nhiếp Viễn ghép hình, đồng thời động thái mới của Nhiếp Viễn cũng lọt top hot search Weibo.
Diên Hi Công Lược là bộ phim truyền hình cung đấu nổi đình nổi đám được phát sóng năm 2018, bộ phim nay giúp Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải vụt lên thành những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh đó Diên Hi Công Lược còn giúp rất nhiều các diễn viên như Tần Lam, Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn, Đàm Trác một lần nữa khẳng định tài năng và khả năng diễn xuất của mình trong giới phim ảnh Trung Quốc.