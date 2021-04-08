Sơn Hà Lệnh chưa hết hot, một bộ trang phục của Ôn Khách Hành được bán với giá hơn 700 triệu

Phim hay mỗi ngày 08/04/2021 11:21

Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, mới đây những bộ trang phục của các diễn viên trong phim cũng được rao bán trên mạng.

Tháng 2/2021 bộ phim Sơn Hà Lệnh được lên sóng và ngay lập tức đã gây ấn tượng với rất nhiều khán giả. Ngoài kịch bản hấp dẫn, sự phối hợp ăn ý giữa Trương Triết HạnCung Tuấn cùng những bộ trang phục cổ trang đẹp mắt đã giúp Sơn Hà Lệnh  trở thành một trong những bộ phim hot nhất năm.

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 Thành công của Sơn Hà Lệnh đã giúp sự nghiệp của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bước sang một trang mới

Tên tuổi của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn được nhiều người biết đến sau thành công của Sơn Hà Lệnh. Hai nam diễn viên này cũng trở thành những nhân vật hot nhất Cbiz trong tháng 3. Hàng loạt dự án phim ảnh cùng hợp đồng quảng cáo đều tìm đến Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

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 Hai diễn viên nhận được nhiều lời mời hợp tác sau thành công của bộ phim này

Mới đây, những thông tin liên quan đến bộ phim Sơn Hà Lệnh lại tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ. Một đơn vị đã đăng bán các bộ trang phục của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư và các nhân vật khác trong phim trên mạng. Mặc dù đơn vị đăng bài khuyên các fan nên mua hàng một cách lý tính nhưng không thể ngờ được rằng một bộ trang phục của Ôn cốc chủ đã được trả với giá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 720 triệu đồng). Đây vẫn chưa phải là giá bán cuối cùng, nếu như có ai trả giá cao hơn thì bộ trang phục này sẽ thuộc về người đó.

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 Những bộ trang phục trong phim Sơn Hà Lệnh được đăng bán trên mạng
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 Bộ trang phục màu đỏ của Ôn Khách Hành được trả với giá hơn 200.000 nhân dân tệ
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 Ôn Khách Hành - vai diễn để đời của nam diễn viên Cung Tuấn

Điều này cho thấy, sức hút và tầm ảnh hưởng của Sơn Hà Lệnh không hề nhỏ. Fan hâm mộ của bộ phim này đều là những người có rất nhiều tiền. Hiện tại vẫn chưa có con số thống kê chính xác về tổng số tiền thu được cho những bộ trang phục của Sơn Hà Lệnh được rao bán trên mạng.

Sơn Hà Lệnh: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị lợi dụng hình ảnh để câu view trên sóng truyền hình

Sơn Hà Lệnh: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị lợi dụng hình ảnh để câu view trên sóng truyền hình

Nổi như cồn sau thành công của Sơn Hà Lệnh nhưng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lại bị ‘ghẻ lạnh’ trên sóng truyền hình.

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Từ khóa:   Trương Triết Hạn Cung Tuấn Ôn Khách Hành

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