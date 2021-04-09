Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh: Kết thúc ngọt ngào, Mã Tư Thuần tiết lộ chi tiết bất ngờ khi hôn Bạch Kính Đình

Phim hay mỗi ngày 09/04/2021 06:39

Bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh đã phát sóng đến những tập cuối cùng, tình yêu của Mễ Kha và Hình Khắc Lũy cũng đơm hoa kết trái.

Những tập cuối cùng của bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh đã được phát sóng, đội trưởng Hình Khắc Lũy cầu hôn bác sĩ Mễ Kha và mang đến một cái kết ngọt ngào cho khán giả. Trước thành công của bộ phim, đoàn phim tổ chức buổi giao lưu trực tuyến, Mã Tư Thuần, Bạch Kính Đình và các diễn viên khác đều tham gia.

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 Các diễn viên trong đoàn phim đã có buổi giao lưu trực tuyến
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 Mã Tư Thuần chia sẻ về nụ hôn màn ảnh với Bạch Kính Đình trong phim khiến khán giả thích thú

Trong buổi gặp gỡ này, Mã Tư Thuần bất ngờ chia sẻ rằng, trong khi đóng phim, vì nam chính Bạch Kính Đình quá trắng nên anh đã bôi một lớp bột đen lên mặt để phù hợp với hình tượng rắn rỏi của đội trưởng Hình Khắc Lũy. Không chỉ vậy, Mã Tư Thuần còn nói rằng, sau khi hôn Hình Khắc Lũy, mặt cô cũng bị dính bột đen từ Bạch Kính Đình. Những chia sẻ của Mã Tư Thuần khiến fan hâm mộ cặp đôi vô cùng thích thú.

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 Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình phối hợp ăn ý trong Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh
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 Cặp đôi từng vướng tin đồn hẹn hò nhưng đã chia tay
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 Bạch Kính Đình đã đánh mất nụ hôn màn ảnh đầu tiên khi tham gia Em Là Thanh Trì Doanh Lũy Của Anh
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 Diễn xuất của Mã Tư Thuần trong bộ phim này nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng

Khi Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh được phát sóng, Mã Tư Thuần vướng tin đồn hẹn hò với một ca sĩ tai tiếng. Việc này ảnh hưởng không ít đến việc tuyên truyền cũng như tạo hiệu ứng cho Mã Tư Thần và Bạch Kính Đình. Vậy nhưng thời gian trước đây có tin đồn cho rằng, ngoài đời Mễ Kha và Hình Khắc Lũy cũng đã từng hẹn hò nhưng sau đó đã chia tay. Sự việc này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của Mã Tư Thuần. Mặc dù vậy, Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh vẫn gặt hái được rất nhiều thành công vì có nội dung hấp dẫn và khả năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên.

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Từ khóa:   Mã Tư Thuần Bạch Kính Đình Hình Khắc Lũy

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