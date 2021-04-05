‘Giả Bảo Ngọc’ Âu Dương Phấn Cường chia sẻ những hình ảnh quý giá của Hồng Lâu Mộng 1987

Phim hay mỗi ngày 05/04/2021 15:19

Để tưởng nhớ những bạn diễn đã qua đời, Âu Dương Phấn Cường đăng những tấm hình quý giá của Hồng Lâu Mộng trên trang cá nhân.

Tối 4/4, nam diễn viên gạo cội Âu Dương Phấn Cường – người vào vai Giả Bảo Ngọc trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Hồng Lâu Mộng đã đăng những tấm hình quý giá của đoàn phim lên trang cá nhân của mình. Âu Dương Phấn Cường tưởng nhớ đến những người bạn diễn đã ra đi mãi mãi vào đúng dịp Tết Thanh minh.

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 Nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường đã có những chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của mình
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 Giả Bảo Ngọc, Giả Mẫu và các nhân vật trong Hồng Lâu Mộng
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 Đến thời điểm hiện tại, Hồng Lâu Mộng vẫn là một bộ phim truyền hình kinh điển của giới làm phim Trung Quốc
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 Những tấm hình quý giá được Âu Dương Phấn Cường lưu giữ
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 Hồng Lâu Mộng do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất năm 1984 và được phát sóng vào năm 1987
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 Hồng Lâu Mộng được xây dựng dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tào Tuyết Cần
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 Nhiều năm trôi qua, Âu Dương Phấn Cường vẫn giữ được những tấm hình quý giá về đoàn phim
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 Hồng Lâu Mộng là bộ phim giúp rất nhiều diễn viên trẻ của Trung Quốc lúc bấy giờ bước lên hàng ngôi sao
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 Nhan sắc của các đại mỹ nhân trong Hồng Lâu Mộng

Những dòng chia sẻ của “Giả Bảo Ngọc” ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Hồng Lâu Mộng phiên bản năm 1987 là một bộ phim truyền hình kinh điển của giới phim ảnh Trung Quốc. Không chỉ có được rating kỷ lục, Hồng Lâu Mộng còn là bàn đạp giúp rất nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng như: Âu Dương Phấn Cường, Trần Hiểu Húc, Đặng Tiệp…

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Từ khóa:   Giả Bảo Ngọc Âu Dương Phấn Cường Trần Hiểu Húc

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