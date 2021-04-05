‘Giả Bảo Ngọc’ Âu Dương Phấn Cường chia sẻ những hình ảnh quý giá của Hồng Lâu Mộng 1987

Để tưởng nhớ những bạn diễn đã qua đời, Âu Dương Phấn Cường đăng những tấm hình quý giá của Hồng Lâu Mộng trên trang cá nhân.
Tối 4/4, nam diễn viên gạo cội Âu Dương Phấn Cường – người vào vai Giả Bảo Ngọc trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Hồng Lâu Mộng đã đăng những tấm hình quý giá của đoàn phim lên trang cá nhân của mình. Âu Dương Phấn Cường tưởng nhớ đến những người bạn diễn đã ra đi mãi mãi vào đúng dịp Tết Thanh minh.
Những dòng chia sẻ của “Giả Bảo Ngọc” ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Hồng Lâu Mộng phiên bản năm 1987 là một bộ phim truyền hình kinh điển của giới phim ảnh Trung Quốc. Không chỉ có được rating kỷ lục, Hồng Lâu Mộng còn là bàn đạp giúp rất nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng như: Âu Dương Phấn Cường, Trần Hiểu Húc, Đặng Tiệp…