Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Nhan sắc Đàm Tùng Vận ngày càng ‘lên hương’ khi cùng Chung Hán Lương cosplay Ông Bà Smith

Phim hay mỗi ngày 10/04/2021 17:51

Những hình ảnh mới nhất của cặp đôi Cẩm Tâm Tựa Ngọc Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương khiến fan hâm mộ bộ phim đứng ngồi không yên.

Sau thành công của bộ phim truyền hình Cẩm Tâm Tựa Ngọc, cặp đôi Chung Hán LươngĐàm Tùng Vận đóng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Ngoài nội dung hấp dẫn, quá trình phát triển tình cảm của Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương cũng được các “mọt phim” bình luận sôi nổi trên các diễn đàn phim Hoa ngữ.

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 Những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi Cẩm Tâm Tựa Ngọc khi tham gia chương trình Khoái Lạc Đại Bản Doanh

Mới đây, Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận cùng nhau tham gia chương trình Khoái Lạc Đại Bản Doanh, cặp đôi Cẩm Tâm Tựa Ngọc cosplay thành Ông Bà Smith khiến khán giả vô cùng thích thú. Trong những hình ảnh mới được công bố, nhan sắc của Đàm Tùng Vận nhận được cơn mưa lời khen ngợi của các fan hâm mộ.

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 Những hình ảnh mới nhất của Đàm Tùng Vận được đăng tải, nhan sắc của Thập Nhất Nương nhận cơn mưa lời khen ngợi của cộng đồng mạng xứ Trung

Mặc dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận vẫn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý ngay cả trong phim lẫn khi tham gia chương trình. Có lẽ đây chính là một trong những lý do quan trọng nhất giúp Cẩm Tâm Tựa Ngọc gặt hái được rất nhiều thành công.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Bất ngờ với tạo hình của Chung Hán Lương trong tập cuối

Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Bất ngờ với tạo hình của Chung Hán Lương trong tập cuối

Tập cuối cùng của bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã được phát sóng, kết thúc phim không mấy bất ngờ vì người xem đã dự đoán được từ trước, điều bất ngờ nhất đó chính là tạo hình của Chung Hán Lương.

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Từ khóa:   Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận Đàm Tùng Vận Chung Hán Lương

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