Mới đây nhất, hình ảnh Bạch Lộc nằm trên ghế nghỉ ngơi, cả người thiếu sức sống, được nhân viên chăm sóc trên phim trường Bạch Nguyệt Phạn Tinh rò rỉ ra ngoài khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Bởi trước đó, khi xuất hiện tại đêm gala mừng năm mới, nữ diễn viên đã lộ nhiều dấu hiệu mệt mỏi với phần lưng đau mỏi, còn liên tục diện trang phục trình diễn không được giữ ấm kỹ càng.

Tuy nhiên, theo người đăng bài, dù sao nữ Châu Sinh Như Cố mệt mỏi là thế, nhưng cô vẫn không quên mời ê-kíp phim trà sữa nóng giữa trời đông giá lạnh của Trung Quốc. Hành động ấm áp, quan tâm này của Bạch Lộc nhận được nhiều lời tán thưởng từ netizen.

Trong năm 2023 vừa qua, nữ diễn viên sinh năm 1994 đã hoạt động nghệ thuật vô cùng năng nổ. Cô có hàng loạt phim lên sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả như Dĩ Ái Vi Doanh, Ninh An Như Mộng, Trường Nguyệt Tẫn Minh...

Hiện, "gà cưng" của Vu Chính đang tiếp tục tham gia vào dự án Bạch Nguyệt Phạn Tinh, đóng cạp với Ngao Thụy Bằng.

Được biết, Bạch Nguyệt Phạn Tinh thuộc dự án cấp S do IQIYI sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết "Bạch Thước Thượng Thần" của tác giả Tinh Linh.

Ngoài tạo hình hấp dẫn và phim được đầu tư lớn, một lí do khác khiến khán giả mong chờ dự án này là phim được cầm trịch bởi đạo diễn Chu Duệ Bân. Nam đạo diễn là người đứng sau thành công của Hương mật tựa khói sương, Ngự giao ký... Chính điều này càng làm cho khán giả thêm kì vọng vào tác phẩm hơn.

Bạch Lộc tên khai sinh là Bạch Mộng Nghiên, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994 tại Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc, là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc đại lục. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua bộ phim Châu Sinh Như Cố, đóng cặp với Nhậm Gia Luân.

Từ nhỏ, Bạch Lộc đã tiếp xúc và yêu thích văn hóa Hàn Quốc (Làn sóng Hallyu Hàn Quốc). Năm 2012, Bạch Lộc đến Thượng Hải, tham gia đợt tuyển thực tập sinh hải ngoại của SM Entertainment, nhưng đã bị từ chối. Sau đó, để tiếp tục theo đuổi ước mơ, Bạch Lộc bắt đầu sự nghiệp với công việc làm người mẫu.

Năm 2015, Bạch Lộc tham gia quay một số phim ngắn của đạo diễn CatTree. Với ngoại hình ngọt ngào, đơn thuần, đáng yêu, Bạch Lộc dần thu hút được cảm tình của khán giả. Tiếp đến, cô lần lượt diễn những bộ phim ngắn mang phong cách duy mỹ trong sáng, nhờ vào khí chất văn nghệ độc đáo cũng như vẻ đẹp của mình mà được cư dân mạng quan tâm.

Cô tốt nghiệp khoa Tiếng anh thương mại - Ngoại ngữ tiếng Hàn của Trường Kỹ Thuật Nghề - Du Lịch và Thương Mại Thường Châu và bắt đầu hoạt động vào năm 2016.

Năm 2016, Bạch Lộc tham gia diễn chính trong MV Lưu Ngôn của Lục Hổ và đến giữa năm 2016 ký hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị, sau đó tham gia một vai phụ trong phim truyền hình "Triều Ca", từ đó chính thức gia nhập vòng giải trí, mở ra sự nghiệp diễn xuất.