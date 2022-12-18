Hoàng Tử Thao tiếp tục bị bắt gặp cùng 'đàn em' Từ Nghệ Dương về nhà cùng nhau, liệu lần này có lên tiếng thanh minh?

Mới đây, truyền thông xứ Trung tiếp tục tung ra đoạn video mới hé lộ khoảnh khắc thân mật giữa Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương.

Mới đây, tờ Youku vừa tung ra đoạn video mới trong đó hé lộ khoảnh khắc thân mật giữa Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương. Cụ thể, cặp đôi được bắt gặp cùng nhau đi mua sắm, sau khi mua sắm xong thì cùng di chuyển ra xe chung. Đồng thời, Từ Nghệ Dương được thấy lấy trong xe ra một gói thuốc lá rồi đưa cho Hoàng Tử Thao, sau đó chỉ yên lặng chờ bạn trai hút xong mới lại gần và cùng trò chuyện với anh. Sau cùng, Từ Nghệ Dương trở về phía ghế phụ còn Hoàng Tử Thao ngồi ở ghế lái xe, cả hai cùng trở về biệt thự nơi họ sống. Đây không phải lần đầu Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương bị bắt gặp hẹn hò với nhau. Cả hai vướng nghi vấn có quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao quản lý.

Nam ca sĩ dốc lòng o bế nữ thần tượng. Thời điểm Từ Nghệ Dương tham gia show tuyển chọn thần tượng Sáng tạo doanh 2020, Hoàng Tử Thao khi đó là giám khảo đã ra sức kêu gọi khán giả bỏ phiếu cho cô. Tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ từng có thời gian chỉ theo dõi một mình Từ Nghệ Dương.

Bên cạnh đó, họ nhiều lần bị bắt gặp đi chơi riêng, lộ bằng chứng hẹn hò như ảnh chụp tại cùng một nơi, Hoàng Tử Thao đăng nhẫn có hình con dê (trong tiếng Trung con dê gọi là Dương), được cho là nhắc tới bạn gái. Việc Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hẹn hò sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trước đó phía Hoàng Tử Thao không livestream tỏ thái độ tức giận, một mực phủ nhận tin đồn có quan hệ trên mức sếp và nhân viên với Từ Nghệ Dương. Mặc dù nam thần tượng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, song cặp đôi lại nhiều lần bị chụp lại cảnh thân mật, từng nói chỉ là đồng nghiệp nhưng lại thường xuyên về nhà cùng nhau. Hiện tại, phía Hoàng Tử Thao lẫn Từ Nghệ Dương vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin hẹn hò mới. Trong khi đó phần lớn người hâm mộ đều đang thể hiện sự ủng hộ đến bộ đôi.

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