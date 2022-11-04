Tencent xác nhận sẽ bắt tay với Tân Lệ cùng làm lại bản truyền hình của bộ phim Hoa Tư Dẫn với tên gọi mới là Thiên Trọng Cảnh.

Hoa Tư Dẫn là bộ phim truyền hình từng lên sóng vào năm 2015 quy tụ dàn diễn viên thực lực Trịnh Gia Dĩnh, Tưởng Hân, Viên Hoằng, Kiều Chấn Vũ, Quách Trân Nghê, Can Đình Đình. Tuy nhiên, bộ phim từng nhận về không ít ‘gạch đá’, chê bai của khán giả thời điểm mới lên sóng. Hoa Tư Dẫn là bộ phim truyền hình từng lên sóng vào năm 2015 quy tụ dàn diễn viên thực lực nhưng nhận về không ít lời chê bai- Ảnh: Internet Mới đây, trong một sự kiện chiêu thương cho các dự án mới, Tencent xác nhận sẽ bắt tay với Tân Lệ cùng làm lại bản truyền hình của bộ phim Hoa Tư Dẫn với tên gọi mới là Thiên Trọng Cảnh.

Hoa Tư Dẫn là bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử. Câu chuyện diễn ra trong thời loạn lạc giữa 3 nước chư hầu và thành Vĩnh An. Ngày thành tan nước mất, công chúa nước Ngụy là Hiệp đã nhảy từ tường thành xuống để tự kết liễu đời mình. Cô được một vị sư phụ dùng viên Giao Châu cứu sống và phong ấn Hoa Tư Dẫn. Từ đó, cô có khả năng thâm nhập vào hồi ức của mỗi người và lấy tuổi thọ của họ về cho mình. Cô đổi tên thành Quân Phất và bắt đầu cuộc hành thích gia tộc Vương hầu nước Trần. Dùng Hoa Tư Dẫn thay đổi vận mệnh chúng sinh, nhìn thấu yêu hận tình thù cả thế gian. Hoa Tư Dẫn là bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử - Ảnh: Internet Trong khi đó, thân phận thực sự của Mộ Ngôn lại chính là thái tử Tô Dự của Trần Quốc, vì căm ghét tranh quyền đoạt vị nên lưu lạc khắp nơi. Vận mệnh để cho họ gặp nhau, hai người tạo nên câu chuyện tình yêu ngàn xưa chưa từng có.

Được biết, có tin đồn Kim Thần đã được chọn vào vai nữ chính Diệp Trăn/ Quân Phất. Nhân vật này là nàng công chúa vong quốc tinh thông cầm kỳ, trí tuệ anh dũng, xinh đẹp động lòng người. Chứng kiến cảnh vua cha vì không nghe lời mình khuyên can dẫn đến nước mất nhà tan, nàng công chía gieo mình từ trên tường thành, tự vẫn một cách bi tráng để bảo toàn danh tiết. Rộ tin Kim Thần đã được chọn vào vai nữ chính - Ảnh: Internet Theo nhiều nguồn tin, Hoa Tư Dẫn 2015 từng bị chê thảm khi lên sóng. Dàn diễn viên nhận phải nhiều chỉ trích cho tạo hình quá "dừ" lẫn nội dung. Trịnh Gia Dĩnh đã bước sang tuổi 40 và hoàn toàn không phù hợp để hóa thân thành một chàng thư sinh 20 tuổi, trong khi Lâm Nguyên cũng bị nhận xét là có nhan sắc quá bình thường, không thể diễn tả được vẻ đẹp vốn được miêu tả là "nghiêng nước khuynh thành" của Quân Phất. Trịnh Gia Dĩnh đã bước sang tuổi 40 và hoàn toàn không phù hợp để hóa thân thành một chàng thư sinh 20 tuổi ở phiên bản Hoa Tư Dẫn trước đó - Ảnh: Internet Chính vì thế, không ít khán giả mong đợi phiên bản mới lên sóng xem có đột phá, cải thiện hơn so với bản cũ hay không. Nhưng công chúng cũng bày tỏ sự lo lắng vì có thể sẽ xuất hiện thêm một phiên bản tệ hại như phiên bản cũ đã từng.

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