Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu

Sao quốc tế 03/01/2024 08:58

Sự trở lại của Tưởng Hân ở tuyến nhân vật phản diện trong Vũ Canh Kỷ sau 13 năm kể từ vai diễn Hoa Phi (Chân Hoàn Truyện) khiến khán giả vô cùng trông đợi.

Hoa phi của Tưởng Hân được xem là vai diễn kinh điển nhất của nữ diễn viên Tưởng Hân nói riêng và vai "ác nữ" khét tiếng màn ảnh Hoa ngữ nói chung. Hoa phi một trong những nhân vật phản diện công chúng yêu thích và dành nhiều tình cảm.

Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu - Ảnh 1

Cô là vị phi tần được hoàng đế cưng chiều nhất Chân Hoàn Truyện. Hóa thân thành một "ác nữ" xinh đẹp, kiêu ngạo, độc ác, tuy nhiên Tưởng Hân lại lấy được nước mắt của khán giả vì số phận thê thảm khi bị chính người mình yêu nhất là Ung Chính hãm hại cả đời không thể có con, cuối cùng tự sát. 

Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu - Ảnh 2

Trở lại với tuyến vai "ác" trong Vũ Canh Kỷ, Tưởng Hân tiếp tục chiếm sóng khi tạo hình mới được ekip tung ra ngày hôm qua. 

Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu - Ảnh 3

Với tạo hình trong bộ trang phục sắc tím, cộng với việc trang điểm đôi mắt sắc lạnh kết hợp màu môi tím hồng thường thấy ở một "ác nữ" điển hình, nhiều cư dân mạng đang bày tỏ lo lắng sự trở lại của "Hoa Phi" năm nào sẽ khiến cặp đôi chính do Nhậm Gia Luân và Hình Phi thủ vai phải "dè chừng". 

Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu - Ảnh 4

Được biết, Vũ Canh Kỷ đã chính thức lấy được giấy phép phát sóng, được dự đoán sẽ là "cú nổ lớn" của iQIYI trong năm 2024. Phim kể về câu chuyện vương tử Nhân tộc Vũ Canh (Nhậm Gia Luân) lưu lạc trở thành nô bộc sau khi nước mất nhà tan. Tuy nhiên anh vẫn không quên ý niệm ban đầu báo thù cho phụ mẫu và Nhân tộc. Dưới sức ép của Thần tộc, Vũ Canh đã vươn lên để dẫn dắt Nhân tộc phản kháng, kế nghiệp di nguyện của tiên vương.

Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu - Ảnh 5Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu - Ảnh 6

Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu - Ảnh 7Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu - Ảnh 8Hoa phi nương nương Tưởng Hân lại đóng phản diện sau 13 năm: Thần thái sắc lạnh, ánh mắt 'bén ngót' khiến dân tình hóng ngày phim công chiếu - Ảnh 9

Ngày hôm qua, ekip đã chính thức tung loạt tạo hình của các nhân vật. Ngoài Nhậm Gia Luân và Hình Phi, phim còn có dàn cast phụ vô cùng hùng hậu, gồm nhiều tên tuổi đáng gờm: Nghiêm Ngật Khoan, Hàn Đống, Hà Nhuận Đông, Hoàng Xán Xán, Tống Văn Tác, Vương Hải Dương, Mễ Nhiệt, Tưởng Hân, Trần Kiều Ân, Từ Chính Khê, Mã Tô, Minh Đạo, Tào Dục Thần, Đỗ Ngọc Minh, Cổ Tử Thành, Chu Chính Đình, Hắc Tử, Lưu Tá Ninh, Chúc Tự Đan, Trịnh Hi Di,...

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