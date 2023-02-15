Hộ Tâm tung loạt ảnh huyền ảo của couple Hầu Minh Hạo và Châu Dã, visual đỉnh cao khiến fan nóng lòng chờ ngày phim lên sóng

Hộ Tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương, với sự tham gia của hai diễn trẻ Hầu Minh Hạo , Châu Dã trong vai chính Thiên Diệu và Nhạn Hồi. Ngay từ khi có thông tin chuyển thể, các fan ngôn tình huyền huyễn đã bày tỏ nhiều sự kỳ vọng vào dự án này bởi nguyên tác là một tiểu thuyết có nội dung rất hay. Thêm vào đó, tác giả Cửu Lộ Phi Hương còn tham gia vào quá trình sản xuất với vai trò biên kịch, càng khiến khán giả thêm tin tưởng vào chất lượng của Hộ Tâm phiên bản truyền hình.

Trước sự trông ngóng của các fan, vừa qua, đoàn phim đã "chiêu đãi" tất cả bằng loạt "thính" chất lượng, bao gồm trailer đầu tiên dài hơn 1 phút và loạt poster. Đặc biệt phải nói đến bộ ảnh đôi mà Hầu Minh Hạo và Châu Dã chụp cho tạp chí Trendmo. Bộ ảnh tạp chí mang màu sắc huyền ảo, tạo hình lung linh của hai diễn viên nhận về nhiều phản ứng tích cực.

Đề tài tiên hiệp dễ nổi đình nổi đám cùng hai diễn viên có nhan sắc “nịnh mắt” và nguyên tác tiếng tăm trong giới “ngôn tình” xứ Trung hẳn là điểm mạnh cho tác phẩm.

Hầu Minh Hạo vốn có ngoại hình trẻ trung, mang cảm giác thiếu niên nên so với nhân vật yêu long ngàn năm thâm trầm, nhiều mưu tính Thiên Diệu, trông nam diễn viên có phần khác với tưởng tượng của fan nguyên tác.

Bên cạnh đó, tạo hình và nhan sắc của Châu Dã lại được đánh giá là khá khớp với miêu tả về Nhạn Hồi.

Việc Weibo của đoàn phim bỗng dưng hoạt động tích cực cho thấy bộ phim sắp đến ngày lên sóng, nên đẩy mạnh mảng tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội đông người dùng nhất nhì xứ Trung.

Nội dung Hộ Tâm xoay quanh mối nhân duyên ngang trái của yêu long ngàn năm Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo) và thiếu nữ thuộc một môn phái tu tiên - Nhạn Hồi (Châu Dã). 20 năm trước, Thiên Diệu bị người mình yêu là Tố Ảnh (Dương Dung) phản bội và phanh thây. Lúc này, chàng nhanh trí ném nội đan và vảy hộ tâm của mình ra ngoài, không để Tố Ảnh đoạt được. Hai thứ này rơi xuống phàm trần, vô tình cứu sống Nhạn Hồi - một cô bé mắc bệnh về tim sắp không qua khỏi.

Nhờ hai thứ này, Nhạn Hồi có thêm khả năng nhìn thấy yêu ma, sức mạnh vượt trội, tư chất hơn người. Sau này nàng lên núi tu tiên, trở thành một trong những đồ đệ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, vì một lần phạm lỗi nghiêm trọng mà Nhạn Hồi bị trục xuất khỏi sư môn. Sau khi xuống núi, vì một sự cố mà nàng mất hết pháp lực, gặp được Thiên Diệu. Từ đây, tình yêu đầy trắc trở của họ bắt đầu.