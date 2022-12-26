Hình tượng của Tôn Ngộ Không xưa nay luôn được người hâm mộ Trung Quốc rất quý mến nên việc trong những năm qua nhân vật này bị làm xấu đi hình tượng khiến dân tình cảm thấy vô cùng ức chế.

Tôn Ngộ Không, còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh hay Tề Thiên, một trong Thất Đại Thánh, là một trong những nhân vật chính của tiểu thuyết Tây du ký sáng tác khoảng thế kỷ 16, nhân vật giả tưởng có thể được xem là nổi tiếng nhất trong văn học Trung Hoa. Tôn Ngộ Không - Ảnh: Internet Đỉnh điểm cho sự nổi tiếng của nhân vật này đến từ tác phẩm ''Tây Du Ký'' 1986 do nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai. Từ đây, Đại Thánh không chỉ gây sút hút lớn tới với những người đam mê phim ảnh xứ Trung mà sức ảnh hưởng của Tôn Ngộ Không đã lan tỏa ra khắp thế giới.

Tây Du Ký phiên bản 1986 mãi là bộ phim huyền thoại của Cbiz - Ảnh:Internet Tuy nhiên, theo mộ bộ phận netizen với họ Tôn Ngộ Không trong tay Lục Tiểu Linh Đồng sẽ mãi là Tôn Ngộ Không hay nhất từng được xuất hiện trên màn ảnh. Bởi lẽ dù đã được làm lại và cho ra mắt nhiều tác phẩm liên quan đến nhân vật này nhưng không những không nhận được sự ủng hộ mà còn khiến fan tỏ ra tương đối bất bình. Lục Tiểu Linh Đồng - Ảnh: Internet Đơn cử như trường hợp mới đây, vào tháng 9/2022, bộ phim Đại mộng Tây du: Ngũ Hành Sơn ra mắt gây tranh cãi khi để Tôn Ngộ Không, Bát Giới biết yêu, trải qua sóng gió tình trường. Trước khi cùng Tôn Ngộ Không làm việc lớn cho thiên đình, Bát Giới là người chung tình, có vợ đẹp. Sau đó, vợ Bát Giới bị giết. Vì vậy, anh quyết định bái Tôn Ngộ Không làm sư huynh và đi theo vua khỉ.

Đại mộng Tây du: Ngũ Hành Sơn - Ảnh: Internet Trong khi Tôn Ngộ Không lại có tình yêu dang dở với Họa Âm (Phó Mộng Ni đóng). Ở cuối phim, Tôn Ngộ Không suýt mất mạng vì đánh không lại quái vật. Sau đó, Họa Âm đứng ra bảo vệ Tôn Ngộ Không và hy sinh. Chứng kiến sự ra đi của Họa Âm, Tôn Ngộ Không đau lòng, bùng nổ sức mạnh để giết chết quỷ vương. Mối quan hệ của Tôn Ngộ Không với Họa Âm bị đánh giá dư thừa và là chiêu trò câu khách của nhà sản xuất. Một số khán giả sau khi xem xong còn tỏ ra tức giận vì hình tượng của một yêu vương hùng mạnh ngày nào lại bị khắc họa trên phim vô cùng vô lý đến vậy.

Tôn Ngộ Không là nhân vật nổi tiếng nhất trong phim Hoa ngữ Tôn Ngộ Không của Tây Du Ký được đông đảo người dân Trung Hoa đồng tình là nhân vật phim ảnh có độ nổi tiếng bậc nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-tuong-ton-ngo-khong-lien-tuc-bi-lam-xau-i-hinh-anh-nguyen-tac-ban-au-khien-netizen-xu-trung-phan-no-539576.html