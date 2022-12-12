Tôn Ngộ Không là nhân vật nổi tiếng nhất trong phim Hoa ngữ

Sao quốc tế 12/12/2022 19:34

Tôn Ngộ Không của Tây Du Ký được đông đảo người dân Trung Hoa đồng tình là nhân vật phim ảnh có độ nổi tiếng bậc nhất.

Mới đây, trang Sina đã lập ra một khảo sát với chủ đề "Ai là nhân vật nổi tiếng nhất trong nền phim ảnh Trung Hoa". Có rất nhiều cái tên được đưa ra như Triệu Linh Nhi (Tiên Kiếm Kỳ Hiệp), Lâm Đại Ngọc (Hồng Lâu Mộng), Bạch Xà (Thanh Xà - Bạch Xà), Chân Hoàn (Hậu Cung Chân Hoàn Truyện), Vi Tiểu Bảo (Lộc Đỉnh Ký), Tiểu Long Nữ (Thần Điêu Đại Hiệp),...

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Tôn Ngộ Không được đông đảo người dân Trung Hoa đồng tình là nhân vật phim ảnh có độ nổi tiếng bậc nhất - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc lại thuộc về một cái tên có độ nổi tiếng hơn hẳn, được cho là ở vị trí khác hoàn toàn so với những nhân vật được nêu ở trên, không ai khác đó chính là Tôn Ngộ Không (Tây Du Ký). Theo đó, lượt bình chọn cho Tôn Ngộ Không chiếm áp đảo trong cuộc khảo sát này với 76% tổng phiếu bầu.

Ở dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự đồng tình của mình với kết quả này, theo họ thì Tôn Ngộ Không chính là "đỉnh lưu" của mọi thời đại phim Hoa ngữ, không có cái tên nào soán ngôi được. Một số người khác còn hài hước thừa nhận rằng "cả nhà tôi 4 đời đều xem Tề Thiên Đại Thánh".

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Tôn Ngộ Không, hay còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên là nhân vật chính của tiểu thuyết Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân sáng tác vào khoảng thế kỷ 16. Tại Trung Quốc, Tôn Ngộ Không chính là nhân vật giả tưởng được xem là nổi tiếng nhất trong nền văn học nước này.

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Lục Tiểu Linh Đồng trong tạo hình của Tôn Ngộ Không - Ảnh: Internet

Về phần phim ảnh, tập đầu tiên của phim truyền hình Tây Du Ký được lên sóng vào năm 1986 với Lục Tiểu Linh Đồng đảm nhận vai Tôn Ngộ Không, phim có phần hai và được chiếu vào năm 2000. Bên cạnh đó, cũng có nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình khác khai thác câu chuyện thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh.

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Tính đến thời điểm hiện tại, bản truyền hình năm 1986 của Tây Du Ký đã được phát sóng đến hơn 3000 lần chỉ tính riêng tại thị trường Trung Quốc nội địa và đồng thời cũng là phim có nhiều người xem nhất nước này. Theo thống kê của Tân Hoa Xã vào năm 2014, có đến 85,2% dân số Trung Quốc trình độ đại học đã xem bộ phim này, 100% đối với tỷ lệ người mù chữ (không tính trẻ em) và hơn 50% khán giả đã xem Tây Du Ký hơn 10 lần.

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Từ khóa:   Tây Du Ký Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng sao Hoa ngữ sao châu Á

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