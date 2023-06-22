Hé lộ chuyện hẹn hò của vợ chồng Song Joong Ki tại trường quay 'Cậu út nhà tài phiệt' qua lời kể của đồng nghiệp

Sao quốc tế 22/06/2023 13:36

Nam tài tử Kim Young Jae đã có những chia sẻ về Song Joong Ki và vợ Tây trong thời gian ghi hình Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Mới đây, khi tham gia chương trình Radio Star tối hôm 21/6, tài tử Kim Young Jae đã xuất hiện với vai trò khách mời và chia sẻ những câu chuyện hậu trường của tác phẩm Reborn Rich (Cậu út nhà tài phiệt). Ở bộ phim này, nam diễn viên họ Kim hóa thân thành bố của nhân vật do Song Joong Ki đảm nhận.

Hé lộ chuyện hẹn hò của vợ chồng Song Joong Ki tại trường quay 'Cậu út nhà tài phiệt' qua lời kể của đồng nghiệp - Ảnh 1
Nam diễn viên đã có những chia sẻ về Song Joong Ki và cô vợ Tây. 

Kim Young Jae lại bất ngờ tiết lộ rằng, cựu diễn viên Katy Louise Saunders thường xuyên tới phim trường để ủng hộ tinh thần cho ông xã Song Joong Ki. Thế nhưng, vào thời điểm đó, tất cả dàn diễn viên đều tưởng Katy là nhân viên trong đoàn vì cả hai chưa công khai. Theo tài tử họ Kim, vợ Song Joong Ki vô cùng thân thiện, dễ gần. Xuất hiện tại trường quay, cựu diễn viên người Anh hòa đồng với tất cả các thành viên trong ê-kíp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Kim Young Jae.

Hé lộ chuyện hẹn hò của vợ chồng Song Joong Ki tại trường quay 'Cậu út nhà tài phiệt' qua lời kể của đồng nghiệp - Ảnh 2
Theo Kim Young Jae, dàn diễn viên của phim đều tưởng vợ tài tử họ Song là nhân viên trong ê-kíp

Trước đó bài viết đăng tải trên Fancafe (trang dành cho người hâm mộ) của mình, Song Joong Ki hào hứng chia sẻ anh vừa “lên chức” bố và gọi đây là niềm hạnh phúc như mơ. “Hiện tại tôi đang ở Ý. Cuối cùng tôi đã gặp con mình ở Rome, quê hương của vợ tôi. Đó là một bé trai khỏe mạnh. Cả mẹ và bé đều bình an và tôi đang chăm sóc gia đình mình trong niềm hạnh phúc, lòng biết ơn vô bờ”, nam diễn viên 38 tuổi chia sẻ tin vui với fan.

Hé lộ chuyện hẹn hò của vợ chồng Song Joong Ki tại trường quay 'Cậu út nhà tài phiệt' qua lời kể của đồng nghiệp - Ảnh 3
Cuối tháng 12/2022, cặp đôi khiến mạng xã hội bùng nổ khi công khai hẹn hò. 

Anh cho biết: “Tôi nghĩ đó là món quà quý giá nhất đến với vợ chồng tôi, ước mơ lớn nhất của chúng tôi là tạo dựng một gia đình hạnh phúc đến cuối đời. Và tôi nghĩ ngày tuyệt vời này đã đến nhờ sự hỗ trợ từ rất nhiều người. Xin cảm ơn vì điều đó”.

Hé lộ chuyện hẹn hò của vợ chồng Song Joong Ki tại trường quay 'Cậu út nhà tài phiệt' qua lời kể của đồng nghiệp - Ảnh 4
Song Joong Ki đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. 

 Song Joong Ki ở Rome, Italy, cùng vợ đón con trai đầu lòng. Nam diễn viên trò chuyện với báo chí, bày tỏ phấn khích khi được làm bố, coi đó là niềm vui lớn trong đời. Mới đây, Song Joong Ki xuất hiện tại show giới thiệu bộ sưu tập mới của thương hiệu Louis Vuitton 2024, được tổ chức tại cầu Pont Neuf ở Paris. Bên cạnh Song Joong Ki, thành viên NCT Yuta và BamBam của GOT7 cũng góp mặt. Tại sự kiện, nam diễn viên mặc bộ suit oversized có họa tiết kẻ caro, phong thái lãng tử.

Hé lộ chuyện hẹn hò của vợ chồng Song Joong Ki tại trường quay 'Cậu út nhà tài phiệt' qua lời kể của đồng nghiệp - Ảnh 5
Nam diễn viên rạng rỡ xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi công khai lên chức bố. 
HOT: Song Joong Ki chính thức lên chức bố, vợ Tây hạ sinh con trai đầu lòng tại Ý

HOT: Song Joong Ki chính thức lên chức bố, vợ Tây hạ sinh con trai đầu lòng tại Ý

Nữ diễn viên Katy Louise Saunders mới hạ sinh con trai đầu lòng cho Song Joong Ki.

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Từ khóa:   Song Joong Ki Song Joong Ki lên chức bố Katy Louise Saunders sao Kbiz Song Hye Kyo

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