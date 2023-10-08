Mới đây, Thái Từ Khôn tổ chức buổi hòa nhạc tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia với 12.000 khán giả.

Thái Từ Khôn vừa có sân khấu trở lại sau 3 tháng phải ở ẩn vì ồn ào ép người yêu phá thai vào ngày 7/10 vừa qua. Trong buổi biểu diễn, Thái Từ Khôn giãi bày: "Tôi cũng là con người, tôi cũng có nhu cầu, cũng có sở thích của mình và tôi cũng có rất nhiều mặt mà các bạn chưa hiểu". Nam ca sĩ sinh năm 1998 muốn khán giả thông cảm cho mình và hứa sẽ tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp ca hát để không phụ lòng fan. Đồng thời, tài khoản mạng xã hội Weibo của văn phòng đại diện cho Thái Từ Khôn cũng đăng bài trở lại sau 3 tháng.

Tuy nhiên, động thái của phía Thái Từ Khôn không nhận được sự đồng tình của công chúng. Dù nam ca sĩ biểu diễn ở nước ngoài, khán giả nội địa Trung vẫn để lại những bình luận tiêu cực, tẩy chay. Họ cho rằng ngôi sao vướng phải bê bối lớn, xâm phạm đời tư người khác, nhưng chỉ phải im lặng trong 3 tháng đã quay trở lại kiếm tiền, chưa có thái độ hối lỗi.

Một số người bày tỏ sau scandal, họ không còn có cảm tình với Thái Từ Khôn như trước vì nhận ra sau vỏ bọc thần tượng hoàn hảo, nam nghệ sĩ có đời tư phóng túng, thiếu trách nhiệm. Trước đó, vào ngày 26/6, Thái Từ Khôn bị khui từng quan hệ tình dục thiếu an toàn khiến bạn tình mang thai, sau đó ép cô gái phá thai. Tin tức khiến danh tiếng nam ca sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sự nghiệp sụp đổ ở tuổi 25. Nhiều trang thông tin của chính phủ Trung Quốc đã đề cập đến scandal của Thái Từ Khôn như bài học cho thần tượng trẻ, CCTV cũng xóa hết video có liên quan đến nam nghệ sĩ. Sau đó một tuần, Thái Từ Khôn lên tiếng xin lỗi nhưng không xoa dịu sự tức giận của công chúng. Anh bị xóa tên khỏi các chương trình chưa được phát sóng, hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc bị đình trệ. Có thể thấy, Thái Từ Khôn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn quay trở lại giới giải trí trong nước. Hiện tại, ngôi sao sinh năm 1998 chỉ tổ chức concert tại nước ngoài.

Thái Từ Khôn bất chấp sóng gió, lộ hint chuẩn bị trở lại showbiz, sắp tung sản phẩm âm nhạc mới? Động thái mới của nam ca sĩ khiến nhiều người cho rằng Thái Từ Khôn đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới sau ồn ào gây bão MXH những tháng qua.

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