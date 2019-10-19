Hậu ly hôn, Song Joong Ki phát tướng thấy rõ, vui vẻ chụp hình cùng ‘gái lạ’

Sao quốc tế 19/10/2019 11:33

Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Song Joong Ki khiến nhiều người bất ngờ vì anh lên cân thấy rõ sau khi trở về với cuộc sống độc thân.

Sau hơn 3 tháng ly hôn với Song Hye Kyo, nam diễn viên Song Joong Ki tập trung cho công việc diễn xuất và hiếm khi xuất hiện công khai tại các sự kiện lớn nhỏ. Trong khi đó, Song Hye Kyo lại rất tích cực thực hiện hoạt động quảng bá cho các nhãn hàng.

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Trái ngược với chồng cũ, Song Hye Kyo rất tích cực xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh hiện tại của Song Joong Ki sau ly hôn. Qua hình ảnh được đăng tải, nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” diện trang phục đơn giản, tươi cười đứng cạnh một cô gái lạ mặt. Nhiều người còn tinh ý phát hiện ra anh chàng tăng cân thấy rõ khi để lộ gương mặt tròn xoe.

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Song Joong Ki tươi tắn sau hơn 3 tháng ‘đường ai nấy đi’ với Song Hye Kyo - Ảnh: Internet

Được biết, cô gái lạ mặt này là nhân viên trong đoàn phim “Arthdal Chronicles”. Song Joong Ki tỏ ra rất thân thiện khi được đề nghị chụp ảnh chung, đặc biệt anh còn chủ động cầm điện thoại để selfie. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn ký tặng cho nữ nhân viên này.

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Nam diễn viên chủ động ký tặng cho nữ nhân viên đoàn phim - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Song Joong Ki khá thoải mái và vui vẻ. Trở thành người độc thân, nam diễn viên càng có điều kiện tập trung cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki sao Hàn

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